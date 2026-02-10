高金素梅涉「助理費」與「國安資金」案遭鎖定 北檢搜索住處、國會辦公室約談18人

【警政時報 包克明／臺北報導】台北地檢署偵辦無黨籍立法委員高金素梅涉嫌違反《貪污治罪條例》等相關法規案件，今（10）日對外說明案件進度，指出本案係由法務部調查局國家安全維護工作站（簡稱國安站）報請指揮偵辦。北檢襄閱主任檢察官高一書指出，遭檢調約談的除了高金素梅外，還有屏東議員越秋女、台東議員陳政宗、花蓮議員簡智隆，就連高金素梅的辦公室主任與助理都被約談。

北檢表示，承辦主任檢察官與檢察官當日指揮調查官，持法院核發之搜索票，前往高金素梅住所、國會辦公室及相關人員住處等共30處地點執行搜索。(圖／資料照)

北檢表示，承辦主任檢察官與檢察官當日指揮調查官，持法院核發之搜索票，前往高金素梅住所、國會辦公室及相關人員住處等共30處地點執行搜索，並通知該委員及張姓助理等18人到案說明，全案仍持續調查釐清中。

廣告 廣告

北檢指出，鑑於案件引發社會高度關注，經審酌公共利益與當事人合法權益，依據《偵查不公開作業辦法》第8條規定，對外說明相關偵辦情形。

本案由台北地檢署肅貪黑金專組偵辦。相關人士透露，檢調早在2至3年前即接獲國安系統情資，指高金素梅於立委選舉期間，疑似接受中國資金挹注，並涉及詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等情事，因此組成專案小組深入追查。

此次搜索行動由北檢吉組主任檢察官曾揚嶺率隊，並由調查局國安站主任楊任之協助執行。國安站過去曾偵辦多起重大共諜案件，具高度專業性。

據了解，目前正值立法院休會期間，尚未正式開議。依《中華民國憲法增修條文》第4條第8項規定，立法委員於會期中除現行犯外，不受逮捕或拘禁。未來若檢調擬聲押高金素梅，仍須依法取得立法院同意。

北檢強調，將秉持依法偵辦、毋枉毋縱原則，持續釐清相關事證，確保司法公正與國家安全。

【警政時報】提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！