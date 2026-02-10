高金素梅涉「反滲透法」遭調查 疑選舉經費中有中國資金

社會中心／綜合報導

無黨籍立委高金素梅，今天（週二）早上，傳出她位在陽明山的住處，以及國會辦公室，遭檢調人員搜索！據了解，檢調單位接獲情資，有證據顯示高金素梅參選立委時，疑似有中國資金，當成競選經費，違反反滲透法！檢調在蒐證告一段落後，發動搜索約談！高金素梅隨後被帶往國安站訊問。

記者：「是跟助理費有關嗎，是違反反滲透法的部分嗎，是接到來自國安局這邊的情資嗎。」

無黨籍立委高金素梅的國會辦公室，一早出現好幾名檢調人員，面對記者問話，低調不做任何回應，傳出高金素梅參選立委時，違反反滲透法！

民視記者馬聖傑：「不只辦公室遭到搜索，高金素梅位在陽明山的住處，也有大批檢調人員入內進行搜索，北檢也低調證實這次的行動。」

根據了解，這次搜索行動，是由台北地檢檢肅黑金專組檢察官，指揮調查局發動的搜索約談行動，主要是檢調在2、3年前，接獲國安系統情資，有證據顯示高金素梅參選立委時，疑似有來自中國的資金，當成競選經費，違反反滲透法，遭到調查。高金素梅隨後被帶往國安站訊問。

立委（國）羅智強：「這一次劍指立法院，最認真問政專業，監督政府最有利的高金素梅委員，現在是動了高金素梅，下一個又要動誰。」

台北市議員（社民）苗博雅：「政治人物不要每次都把案件，做先入為主的判斷，然後恣意的攻擊司法，擔任立法委員，並不是從事不法行為的擋箭牌，一切應該要採取，尊重司法然後毋枉毋縱的態度來面對。」





司法動作，卻被藍軍說是政治操作，事實上，以法律的角度來看，檢調是在蒐證告一段落後，在新會期開始、還沒開議前，才發動搜索約談。

非本案律師黃帝穎：「羅智強瞎扯說檢調搜索高金素梅，是民主寒冬這部分顯然是法盲，這樣的矚目案件檢調必須蒐證完整，嚴謹的偵查才可能說服法院裁准搜索票，這部分不是抹上政治口水，可以當作相關的犯罪遮羞布。」

媒體詢問高金素梅的幕僚狀況，他們表示才從中國三亞員工旅遊回來，目前也聯繫不上委員。立法院則說，檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情也不知情。高金素梅涉案情節有多深？檢調單位繼續查。

