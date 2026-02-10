高金素梅涉3大案遭搜索！余天曝雙方交情：不知道她出事

余天與兒子余祥銓今（10）日出席鑽石舞台之夜練團採訪。（圖／艾迪昇傳播提供）





無黨籍立委高金素梅今（10）日一早遭到檢警搜索，北檢稍早證實表示，高金素梅與其張姓助理等人，疑涉嫌詐領助理費等3項案件，目前正持續調查釐清中。對此，過去也曾擔任立委的余天稍早出席胡瓜「鑽石舞台之夜」演唱會練團採訪，談及此事也分享自身看法。

高金素梅多年前出道進入演藝圈，2001投入政界，同年便以無黨籍身份當選山地原住民選區立法委員，如今已從政多年，豈料，今日一早她的住處及辦公室突遭到搜索，檢調人員帶走大量文件資料，疑似涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等3項案件，目前正調查釐清中。

余天過去與高金素梅有些交情。（圖／艾迪昇傳播提供）

對此，過去與高金素梅有所交情的余天稍早露面時表示：「高金在演藝圈認識很久，現在到底什麼事情也不曉得，我們兩個是沒話說。」一旁的胡瓜也追問是「是沒話說還是有說話？」余天則回應「 有說話，見了面會打招呼，會去辦公室，交情不錯，她今天出這事目前為止我也不知道。」



