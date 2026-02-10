高金素梅涉3大案！詐助理費、補助款、快篩另捲「中資」疑雲 北檢傳18人

北檢證實，立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、協會補助款等案件遭搜索。資料照。李政龍攝



7連霸無黨籍立委高金素梅今（2/10）早遭檢調搜索，台北地檢署證實，高金素梅及其張姓助理涉及詐領助理費、詐領協會補助款及違反《醫療器材管理法》等案件。據了解，本身是山地原住民立委的高金素梅，這次是涉嫌利用原住民協會詐領補助款，至於醫療器材部分則疑似與發放快篩試劑有關。

檢察官今早指揮法務部調查局國安站，兵分30路搜索高金素梅住處、國會辦公室及相關涉案人住處，將傳喚高金素梅、張姓助理等共18人到案。據了解，檢方也將傳喚屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆3名議員到案說明。

國民黨立委羅智強今早臉書發文，披露高金素梅遭檢調搜索，消息曝光震撼政壇。北檢主任檢察官曾揚嶺、調查局國安站主任楊任之稍早抵達高金素梅位於立法院的辦公室，執行搜索約談行動。據了解，檢調在2、3年前曾接獲國安單位的情資，顯示高金素梅在參選立委時，疑有來自中國的資金挹注，因此本次搜索是否涉及違反國安法，外界格外關注。

不過，北檢稍早發布新聞稿，說明高金素梅因涉嫌詐領助理費、詐領協會補助款及違反《醫療器材管理法》等案件，對於是否涉及國安法，仍未予證實。

