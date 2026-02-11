高金素梅涉3大案！Matzka岳父聲押禁見 屏東服務處主任10萬交保

Matzka的岳父張俊傑於訊後被聲押禁見。（圖／翁靖祐攝）

無黨籍立法委員高金素梅涉嫌詐領助理費及原住民多族群文化交流協會補助款、違反醫療器材管理法，台北地檢署2月10日指揮法務部調查局搜索，約談高金素梅的張姓助理，時任助理現任屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆共18名涉案人士到案說明。

高金素梅於晚間12時54分抵達台北地檢署複訊，不過在約莫40分鐘以後，高金素梅在應訊時，檢察官訊問前確認其身體狀況時，高金素梅向檢方表示身體不適，因此檢察官諭知被告限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問，最後高金素梅在2名助理的攙扶下離開北檢。

廣告 廣告

檢方訊後裁定協助原住民多族群文化交流協會辦理活動的某廠商負責人陳正順10萬元交保、涉詐領助理費部份人頭楊昀儒10萬元交保、助理利春仁10萬元交保、原音重現音樂社負責人張智傑、前助理高智偉50萬交保與限制出境出海、前助理林怡君50萬交保與限制出境出海、前助理露子吉尤50萬交保與限制出境出海、前助理呂俠50萬交保與限制出境出海、屏東服務處主任麥玲鳳10萬元交保。

另外，較容易引起民眾關注的涉案人員部分，包含Matzka老婆雲雅舜涉及洗錢最後以50萬交保與限制出境出海、台灣原住民多族群文化交流協會周陳文彬以30萬交保與限制出境出海、越秋女、陳政宗、簡智隆及台東縣金峰鄉民代表高勤書訊問後被請回。

周陳文彬過去曾為屏東縣議員，不過因為其在2018年競選期間賄選被查獲，最終被判刑4年定讞，後續由他的女兒周陳曉玟選上縣議員，此外，本案涉案程度較高的助理張俊傑為雲雅舜之父，也就是Matzka岳父訊後被聲押禁見。

據了解，越秋女2022年九合一選舉期間，取得廈門寶太生物科技有限公（BIOTIME）生產的新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒、N95口罩與酒精等防疫物資等，並再發送給古樓文化健康站以及丹林部落文化健康站11個地方團體和選民涉犯賄選，全案於去年8月由屏東地方法院宣判無罪。

不過，在此案審理期間發現該批醫療物資為高金素梅所募集，國安站也懷疑這批醫療物資輸入台灣的過程並不符合相關規定，認為高金素梅涉嫌違反醫療器材管理法，因此報請北檢指揮檢察官偵辦，後續檢調也將進一步釐清是否涉及不法。

除涉嫌違反療器材管理法外，高金素梅也被查出涉犯利用人頭的方式來詐領助理費，並疑似於2015到2018年間用原住民多族群文化交流協會名義以虛報演唱會等活動支出的方式向原民會、中油、台電等單位詐領相關的補助款項。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

越夜越美麗1／Selina全身包緊緊二胎傳聞撲朔迷離 小徐凌晨現身神秘動向曝光

撒嬌女人最好命1／莫允雯甩開為戲瘦成紙片人體態 膨臉嘟嘴警告男友超可愛

女子同時與多男交往騙婚！假父母參與終露餡 其實早有老公與孩子