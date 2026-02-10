高金素梅涉3案被搜索！ 以多族群協會名義詐原民會、台電、中油補助款

陳姓廠商涉嫌詐領補助款，被移送至北檢複訊，其餘被告目前仍在訊問中。（圖／翁靖祐攝）

無黨籍的立法委員高金素梅涉嫌詐領助理費及原住民多族群文化交流協會補助款、違反醫療器材管理法，台北地檢署今日（2月10日）指揮國安站調查官搜索，約談高金素梅其助理張俊傑，時任助理現任屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆共18名涉案人士到案說明。

越秋女2022年九合一選舉期間，取得廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）生產的新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒、N95口罩與酒精等防疫物資等，並再發送給古樓文化健康站以及丹林部落文化健康站11個地方團體和選民涉犯賄選，全案於去年8月由屏東地方法院宣判無罪。

廣告 廣告

不過，此案在審理期間發現該批醫療物資為高金素梅所募集，國安站也懷疑這批醫療物資輸入台灣的過程，是否符合相關規定，認為高金素梅涉嫌違反醫療器材管理法，因此報請北檢指揮檢察官偵辦，後續檢調也將進一步釐清是否涉及不法。

除涉嫌違反療器材管理法外，高金素梅也被查出涉犯利用人頭的方式來詐領助理費，並疑似於2015到2018年間用原住民多族群文化交流協會名義以虛報方式向原民會、中油、台電等單位詐領相關的補助款項。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

輔大內鬥1／醫院副院長無預警落馬 同事代墊25萬討不回成鬥爭犧牲品

中國黑診所扎針「放血療法」稱排邪氣 地面一灘血泊好駭人

李千娜《世紀血案》風波未歇將登公益舞台 胡瓜力挺曝她近況