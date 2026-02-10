高金素梅涉3案遭約談 侯漢廷質疑先射箭再畫靶 這案最荒謬

無黨籍立委高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，檢調今（10）日兵分30路搜索高金素梅及張姓助理等人住處、國會辦公室。對此，新黨台北市議員侯漢廷表示，涉醫療器材一事很荒謬，是2022年屏東議員參選人發放快篩，該人說快篩是高金素梅提供，然而賄選案一審無罪，那麼提供快篩的人有什麼罪？

侯漢廷在臉書發文表示，北檢對高金素梅案情談論三點，詐領助理費、涉及貪污協會補助及違反醫療器材管理。若說高金本人詐領助理費，與高金相處過都難以置信。而指控高金素梅助理涉貪，除非與助理相熟，便難以評論，若是助理違法，是否有足夠證據是老闆授意？

廣告 廣告

他續指，至於醫療器材一事更荒謬，是2022年屏東議員參選人發放快篩，該人說快篩是高金素梅提供，然而賄選案一審無罪。「連發快篩給民眾的人都無罪，那麼提供快篩的人有什麼罪？」別忘了，當年因為民進黨沒有「超前部署」，導致全台缺快篩，許多政商人士海外購買快篩捐贈人民，還有罪了？是妨礙「殷實商人」的罪嗎？

侯漢廷質疑，不論是助理費、醫療器材，都是普通刑法，這次卻由國安站主任出馬，為什麼？「2022年的快篩都拿來炒作，顯然冷飯熱炒、先射箭再畫靶！用國安法，才有機會一切不公開！哪怕羈押禁見，都涉及國安，不須公開！才能操作抗中保台。」

侯漢廷說，原因在他看來也很清楚，除非真有涉貪案件，要整肅高金素梅的原因，就是她反美、嗆谷立言最有戰力。對美國而言，藍白最終在軍購案是可以說服的，但要說服高金的難度較高。美方要你三更死，誰能留你到五更？「看看高金委員，誰還敢反軍購？」

【看原文連結】