高金素梅涉3案 未來會如何發展？郭正亮驚人預言

無黨籍山地原住民立委高金素梅遭指控涉及立委助理費、協會作帳不實、快篩大陸採購等3案，台北地檢署10日指揮調查局國安站搜索高金及張姓助理等人住處、國會辦公室，並約談18人。國安站訊後將高金素梅等13人移送北檢複訊，高金因身體不適先回家，其中多人以50萬交保。前立委郭正亮預測認為，未來可能會有議員被羈押。

針對會期中是否能羈押立委？郭正亮11日在中天《綠也掀桌》節目中表示，羈押立委要院會表決，上次蘇震清案是朝野協商，就准了，這個程序要經過立院同意；美麗島事件黃信介那一次則是投票。這有兩個部分，搜索立委辦公室，要經過立法院長同意，現在不能羈押，要立院行使同意權，因為在會期中。

郭正亮認為，用3個案子辦高金素梅，太瞎了。這就要有核心證據，不然人家不會服氣，這個明顯是過橋來蒐證的，而且這資料是她當了7屆立委20年的資料。

針對檢調搜索高金素梅立法院辦公室，主持人李珮瑄問到，立法院長韓國瑜能不能拒絕？郭正亮回應表示，因為檢調有拿到法院的搜索票，那個要經過法院批准，然後進來的時候由檢察官陪同，所以搜索程序所有要件都符合。

郭正亮指出，我們質疑的是，這個案子是由國安站發動，這跟立法院無關，國安站發動就知道他們的目的，就是國安。限制出境有很多原因，怕逃亡、怕串證，一大堆理由，就表示還沒調查完，所以他預測認為，未來可能會有議員被羈押，議員比較沒有經驗，檢調也許會看能不能挖出東西來。

