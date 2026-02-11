高金素梅涉3案"歌王Matzka妻"捲入50萬交保 岳父聲押禁見

社會中心／綜合報導

持續來關心無黨籍立委高金素梅涉詐案，檢調約談名單中，竟然出現金曲歌王Matzka的老婆雲雅舜，以及岳父張俊傑，檢調查出張俊傑擔任高金素梅辦公室主任期間，涉嫌協助浮報費用，而雲雅舜的帳戶被拿來收受詐來的補助款，訊後張俊傑遭聲押禁見，雲雅舜則以50萬元交保。

綁馬尾，戴著口罩，走出北檢。立委高金素梅助理張俊傑的女兒雲雅舜，複訊後50萬元交保。而且她還是金曲歌王Matzka的妻子。歌手Matzka"M.A.T.Z.K.A."：「MATZKA我名叫Matzka，請你跟我唸一遍Matzka。」原住民歌手Matzka在2011年首度拿下金曲獎後不久，就和妻子雲雅舜結婚，還在臉書上PO出夫妻倆跟孩子們的幸福合照，家庭、事業兩得意，沒想到這回岳父張俊傑，還有妻子都捲入涉詐案。

高金素梅涉3案！ 「歌王Matzka妻捲入」50萬交保 岳父聲押禁見

高金素梅涉3案！ 「歌王Matzka妻捲入」50萬交保 岳父聲押禁見（圖／民視新聞）

檢調懷疑，張俊傑在整起案件中扮演關鍵角色，在擔任高金素梅辦公室主任期間，涉嫌操作浮報費用，騙取補助款，還利用女兒雲雅舜的帳戶，收受詐來的款項，藉此掩飾犯罪金流。不只自己被檢方聲請羈押禁見，女兒雲雅舜也以50萬元交保，也是約談名單中，保金最高的涉嫌人之一。





歌手Matzka"水災"：「我眼角已氾成水災，再高的牆都擋不起來。」一起涉詐案，意外牽扯出金曲歌王的妻子涉嫌洗錢，岳父被控幕後操盤，身分曝光後更引發外界關注。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

