高金素梅用簡體字質詢還是「台灣派」？吳思瑤酸：這標準我看不懂

[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅日前涉案遭搜索，目前已遭檢方限制出境、出海。民進黨立委王世堅卻自認將高金稱為「台灣派」，引發議論。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（12）日表示，她並不認同以族群區分誰是「挺台派」，並直言，高金素梅過去在國會的部分言行，讓她難以認為那是挺台表現。

吳思瑤指出，在台灣不分族群都應該挺台，大家都深愛台灣，因此不應將某些族群單獨標示為挺台派。她表示，尊重王世堅的觀點，但也建議對相關言行多加觀察。

她進一步指出，高金素梅曾在國會以簡體字質詢行政院長，也曾以「我們習近平」的口吻質詢行政團隊，並曾以立委身分赴中國參加「九三閱兵」。吳思瑤質疑，這樣的政治言行是否符合所謂「挺台派」，她「百思不得其解」。

不過，吳思瑤強調，高金素梅的政治立場與其司法案件應分開看待。她表示，司法案件的核心在證據而非政治，應讓司法獨立、超然、公正辦案，不應有政治力介入或干預。「不違法就不怕司法」，她也呼籲國民黨委員不要急於對司法辦案進行政治操作或打擊司法，立法院更不應成為干預司法的場所。

至於媒體詢問高金素梅辦公室主任遭收押一事，吳思瑤表示尊重司法偵辦。她指出，依北檢對外說明，該名主任涉案情節嚴重，影響社會治安，犯罪期間也不短，因此檢方才採取羈押手段。她強調，既然檢方作出收押決定，必然基於相對明確的證據與條件，應予尊重。

吳思瑤最後表示，司法歸司法，政治歸政治，讓司法依證據辦案，「證據到哪裡就辦到哪裡」，各界應給予檢調人員充分且獨立的辦案空間。

