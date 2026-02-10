高金素梅疑募中國製快篩！他曝暗黑真相：很多人完蛋

政治中心／綜合報導



7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索，北檢證實，法務部調查局國安站報請該署指揮偵辦，稱她涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款等案件。據了解，違反醫療器材管理法部分，涉及她過去募集的中國製快篩試劑，疑涉及中共介入，目前正由檢方約談釐清；對此，前桃園市議員王浩宇有感而發，示警「如果真的要查，很多人都會直接完蛋」。

王浩宇暗指「快篩案水很深」！示警：很多人會直接完蛋

王浩宇針對高金素梅疑似違反醫療器材管理法，在過去募集的中國製快篩試劑中，疑涉及中共介入一事發文，直喊「應該跟中國快篩有關啦！但如果真的要查，很多人都會直接完蛋」，雖沒指名道姓說是誰，但仍引發不少網友討論。

高金素梅涉貪「疑收紅錢」募中國製快篩！他暗指「水很深」：很多人會完蛋

立委高金素梅驚傳住處與國會辦公室遭搜索。（圖／翻攝自高金素梅臉書）









立委議員人人自危？王浩宇驚爆「違法進口名單不少」

王浩宇隨後又發文，稱醫療用品因為有安全性的問題，「未經核准本來就不能自己私自進口」。而在過了約莫10分鐘後，它則再度發文，寫下「有違法進口中國快篩試劑的立委、議員，好像不少欸」，並預留伏筆寫下「我要不要來…」。

高金素梅涉貪「疑收紅錢」募中國製快篩！他暗指「水很深」：很多人會完蛋

王浩宇寫下「有違法進口中國快篩試劑的立委、議員，好像不少欸」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）





一系列文章曝光後，立刻掀起網友們熱議，嘲諷表示「問就是要，要看到血流成河，藍色的血」、「當然要！」、「全都別放過」、「用力查」、「垃圾不分藍綠白，有犯罪都抓」、「過年就是要大掃除啊」；另外，「台派女神」網紅徐閉也留言寫下「不分黨派有份的都抓起來」。





涉中國製快篩案 檢方將釐清是否違法或中共介入

關於違反醫療器材管理法部分，據《自由時報》報導，2022年九合一大選期間，無黨籍屏東縣議員越秋女被控以中國製快篩試劑等防疫物資行賄選民，最終一審判決無罪。然而，檢調後續追查發現，這批中國製快篩是由高金素梅募集，因此檢方將釐清募集中是否涉及違法行為或中共介入。

高金素梅涉貪「疑收紅錢」募中國製快篩！他暗指「水很深」：很多人會完蛋

高金素梅目前正由檢方約談釐清。（圖／翻攝自高金素梅臉書）







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

