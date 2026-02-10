高金素梅疑因中國快篩遭搜索 他預言：若真要查「很多人會完蛋」

政治中心／綜合報導

無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅今（10）日因涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件遭到檢調搜索，另有無黨籍屏東縣議員越秋女等3議員也被約談。有媒體報導「醫療器材」部分，與募集中國製快篩試劑有關，前桃園市議員王浩宇對此評論「如果真的要查，很多人都會直接完蛋。」

台北地檢署指出，案件為法務部調查局國安站報請署內指揮偵辦，10日主任檢察官、檢察官於指揮國安站調查官，兵分多路搜索高金素梅住所、國會辦公室及相關人員之住居所等30處據點。也約談高金素梅本人及其張姓助理，還有越秋女、無黨籍台東縣議員陳政宗、無黨籍花蓮縣議員簡智隆等18人。

違反醫療器材管理法部分，根據《自由時報》報導，2022年九合一大選期間，越秋女被控以「中國製快篩試劑」等防疫物資行賄選民與地方團體，她在一審獲判無罪。

王浩宇認為，若真的要查「很多人都會完蛋」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

但後續檢調追查到，那批中國製快篩是由高金素梅所募集，如今要再調查有無違法或中共介入。看到相關消息，王浩宇發文評價「應該跟中國快篩有關啦！但如果真的要查，很多人都會直接完蛋。」

