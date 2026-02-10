高金素梅疑涉助理費等3大案 「屏花東」3議員同遭檢調約談

無黨籍立委高金素梅今（10）日一早住處、立院辦公室遭到北檢搜索，稍早她的屏東服務處也疑似有檢調人員前往，於中午11點左右搜索完畢。檢方指出，高金素梅涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法以及詐領某協會補助款等案，約談委員等18名相關人員到案說明。據了解，台東縣議員陳政宗、屏東縣議員越秋女、花蓮縣議員簡智隆同遭約談。

檢調清晨6點先搜高金素梅位在台北陽明山的住家，上午9點半左右再到立院研究室發動第二波搜索行動，由北檢檢肅黑金專組主任檢察官曾揚嶺率隊，一旁還跟著調查局國安站主任楊任之，直搗高金素梅辦公室。

北檢主任檢察官曾揚嶺、調查局國安站主任楊任之前往立院搜索。圖／台視新聞

據了解，除了約談高金素梅，檢方另約談無黨籍台東縣議員陳政宗、無黨籍屏東縣議員越秋女、無黨籍花蓮縣議員簡智隆。

北檢發布新聞稿，指該案是法務部調查局國家安全維護工作站報請台北地檢署指派檢察官指揮偵辦，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款，涉嫌違反貪污治罪條例案件。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北、屏東／蔡昀彤、林宸頡、郭致汎、張元杰、黃偉財 責任編輯／洪季謙

