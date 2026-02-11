高金素梅疑涉反滲透法？侯漢廷1事示警在野

▲立委高金素梅涉嫌詐領助理費等3大案，凌晨移送北檢半小時就因為身體狀況不適合偵訊，檢察官諭知限制出境出海，讓她先行就醫。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 無黨籍立委高金素梅昨（10）日遭檢調搜索陽明山住處和立法院辦公室，後續因疑涉嫌違反《貪污治罪條例》、《刑法》詐欺及《醫療器材管理法》等而被帶回約談。對此，台北市議員侯漢廷質疑，高金素梅過去的確曾多次參與兩岸交流、關係好，不過，他自己過去曾被檢調莫名其妙栽贓寫工作報告給共產黨，讓他提醒未來在野黨都該注意。

侯漢廷昨上《大新聞大爆卦》表示，過去高金素梅確實參加不少兩岸交流活動，也參加過少數民族跟台灣原住民的相關慶典，她講過很有名的一句話：「誰跟原住民族交朋友，我就跟誰交朋友」，所以，中國大陸願意跟原住民交朋友，民進黨不願意跟原住民交朋友，高金素梅的態度早就講得清清楚楚。

侯漢廷指出，這樣一來，高金當然跟中國大陸關係好，那會不會從手機、電腦挖掘到什麼資料，然後就是各種的羅織、陷害跟栽贓？侯漢廷提出自己在電腦寫給新黨的工作報告、會議記錄表示，他被檢方硬要栽贓成「這些工作報告是要給共產黨的」，就是這麼莫名其妙。明明那些報告內文都還提到，給新黨時任主席郁慕明什麼建議，竟然也可以被說成是要給共產黨的文件？就這麼莫名其妙。

侯漢廷直言，包含前民眾黨主席柯文哲的案例也是，隨身碟、Excel 1500、清涼照資料夾等，電腦裡的東西會被無限扭曲，而且會公諸於眾，這才是可怕的！而且本人很難立刻出來即時澄清，如果被羈押，就沒辦法出來講。就算可以出來講，媒體的效應早就往外傳，未來所有在野黨都該注意。就算知道自己是清白的，未來如果面對檢調可能清晨就衝來抓人，各種電子紀錄的準備，可能都要先做好。

