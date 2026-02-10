高金素梅疑涉案 檢調台東蘭嶼帶回議員等人偵訊

（中央社記者盧太城台東縣10日電）檢調偵辦立委高金素梅疑涉詐領助理費等案，今天上午分別前往台東市、金峰鄉帶回縣議員陳政宗及金峰鄉代表會主席高勤書，同時也跨海前往蘭嶼帶人回台東偵訊。

北檢偵辦無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費等案，今天指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金素梅等18人說明。據了解，屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗和花蓮縣議員簡智隆同遭約談。

檢調今天前往高金素梅國會辦公室搜索，同時在台東也動員3組人員，分別前往高金素梅前助理、台東縣無黨籍縣議員陳政宗位於台東市卡大地布部落住家，及金峰鄉代表會、蘭嶼鄉搜索，並將陳政宗、高勤書及蘭嶼某鄉民帶回偵訊。

據了解，涉案人員陸續被帶往調查局台東縣調查站偵訊。

陳政宗住家大門深鎖，陳政宗姊姊表示，弟弟上午約8時許被約談後便失去聯繫，目前還在等待進一步消息。弟弟被約談的原因，她推測可能與先前「疫苗」的相關爭議事件有關。

金峰鄉代表會人員表示，今天上午有人前往代表會搜索，並將主席高勤書帶走，目前他們也聯絡不上。

高金素梅與陳政宗關係深厚，曾多次同框宣示要共同進入立法院為原住民族權益發聲。（編輯：黃名璽）1150210