高金素梅疑涉詐領助理費等案 屏東縣議員越秋女等3人被約談

立委高金素梅（右）疑涉詐領助理費等案，屏東縣議員越秋女（左）等3人被約談。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

無黨籍立法委員高金素梅被控詐領助理費，台北地檢署今（日）兵分多路大規模搜索高金素梅住所、立法院辦公室等處，也遠至高金在屏東的服務據點，帶回縣議員越秋女、高金素梅屏東服務處主任麥玲鳳，與春日鄉前議員周陳文彬。

記者撥打越秋女話與麥玲鳳電，直接轉入語音信箱；致電周陳文彬的女兒、屏東縣議員周陳曉玟，則無人接聽。越秋女的服務處人員接電話表示，昨晚還有看到越議員，但今天一直沒看到議員，也不清楚發生什麼事情。

法務部調查局國家安全維護工作站獲報，高金素梅及張姓助理等人疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，報請台北地檢署指揮偵辦，北檢今指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路發動搜索，約談高金素梅及其張姓助理共18人到案。

