高金素梅疑涉貪及中資介選遭搜索 本屆立委累計5人「被抄」

無黨籍立委高金素梅涉助理費貪污等案，檢調10日赴立院搜索高金素梅的國會辦公室。(記者塗建榮攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕本報稍早獨家報導，無黨籍立委高金素梅住所及國會辦公室今(10)日上午驚傳遭到檢調大動作搜索，疑涉嫌詐領助理費及競選期間金流有中資挹注。這也是第11屆立法院，第5位遭到檢調發動搜索的現任立委，本屆國會涉案名單再添一人。

回顧本屆立委涉案紀錄，首先是第10屆立委補選、第11屆立委任期前，國民黨立委顏寬恒因遭檢方查出其位於沙鹿的豪宅涉嫌假買賣及詐領助理費等弊端，於2023年3月遭檢調搜索約談，並於2023年4月遭起訴。顏寬恒雖順利當選重返國會，但台中地院於2024年7月26日一審宣判，認定顏利用人頭詐領助理費108萬元及假買賣房產，依貪污罪判處7年10月、偽造文書罪判刑6月，成為本屆首位被判刑的立委。該案經上訴，台中高分院於2025年9月二審宣判，駁回上訴維持原判，目前全案仍上訴三審中。

2024年2月進入第11屆立委任期後，首位遭搜索的是民進黨立委林宜瑾，台南地檢署於2024年8月21日兵分多路，同步搜索其國會辦公室及台南永康服務處，全案疑與詐領助理費有關，檢方當時帶回大批帳冊與證物進行比對，林宜瑾訊後以100萬元交保；林宜瑾案已於2025年10月起訴。

國民黨立委鄭天財亦於2024年8月27日遭台北地檢署搜索。檢調調查發現，鄭天財涉嫌收受廠商賄賂，並給予廠商「特助」頭銜，讓業者得以掛著立委辦公室名義在公務機關「喬事」、施壓，檢調當日搜索其國會辦公室等處，鄭天財訊後諭令200萬元交保，成為本屆第3位遭搜索的立委。北檢2025年12月24日起訴鄭天財，求處10年以上有期徒刑。

2025年2月20日，民進黨立委林岱樺因疑涉詐領助理費及違反政治獻金法相關案件，遭高雄地檢署指揮搜索其國會辦公室及高雄服務處，訊後諭令100萬元交保。檢調追查發現，林岱樺涉嫌夥同通法寺住持釋煌智等人，利用人頭助理及浮報加班費等方式，詐領公款近1500萬元，並將部分款項挪作他用及支付選舉相關開銷。全案偵查終結後，高雄地檢署已於2025年6月依貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，正式起訴林岱樺及相關共犯共10人。

隨著高金素梅今天因涉入貪污及中資介選案遭搜索，本屆立委涉案層級從貪污詐財擴大至國安領域，這也成為繼助理費案頻傳後，檢調對國會發動的最敏感一次偵查行動。

