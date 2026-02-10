高金素梅疑涉貪遭搜索！曾酒駕、質詢喊「我們習近平」...爭議一次看

高金素梅過往爭議不斷。圖／鏡週刊

無黨籍立委高金素梅疑涉貪汙，且金流出現國安疑慮，10日清晨位於陽明山的住家與立委辦公室全被搜索，目前仍在調查中。該起搜索讓國民黨立委羅智強痛批「民主寒冬來臨」，不過也讓外界再次檢視高金素梅過往的爭議，除了酒駕之外，近年諸多親中言論也屢屢成為媒體焦點。

高金素梅於2001年褪去演藝人員身分開始投入政壇，以無黨籍身分當選山地原住民立委，2004年再度當選立委後，加入立院無黨團結聯盟，隨後也在2008年成功連任。

然而，高金素梅雖在2012年再度當選山地原住民立委，但因無黨聯盟遭註銷，隨後於2015年加入親民黨、民國黨委員的「立院新聯盟」。

高金素梅爭議1：2003年酒駕二度道歉

2003年12月1日，高金素梅與友人於PUB聚會中飲酒，隨後駕駛貼著立院停車證的休旅車，載著同行友人返家，友人在她疑似不勝酒力之際中途代駕。隨後，友人搭乘另一部車離去，高金素梅繼續駕駛車輛，中途被他人目擊一路蛇行甚至擦撞安全島，最終被警察攔下，不過又爆發「縱容放人」疑慮。

高金素梅在記者會上公開道歉，坦承自己喝了將近2杯的香檳後酒駕上路，但否認報導稱自己「坐在友人的大腿上」。

高金素梅爭議2：怠政列觀察立委

除了個人品行，高金素梅在國會問政表現也不及格，截至2021年，已15度被公民監督國會聯盟列入「立委問政待觀察名單」，批評出席率與法案參與度偏低。

高金素梅爭議3：親中立場多年不變？

2009年莫拉克風災期間，高金素梅以「台灣少數民族代表團」團長名義訪問中國，會面當時的中共中央總書記胡錦濤，當時拿著1億元新台幣的捐款回台，稱「胡錦濤總書記在第一時間給了我們這麼大的溫暖的擁抱，我們要把這溫暖帶回去給我們的族人」，引發藍綠立委強烈質疑，砲轟綁樁腳、到北京將原住民賣身換錢。

2015年9月3日，高金素梅參加中國九三閱兵，引發原住民團體抗議，當時高金在臉書回應，認為自己身為原住民的代表，稱能公平對待自己的「都是朋友」，同事更批評，限制台灣原住民交朋友，就是限制原住民的發展，「把我們永遠困在貧窮落後」。

2017年9月24日，中國歌唱節目「中國新歌聲」原預計在台大田徑場舉辦演唱會，引發學生群起抗議，更一度出現統促黨黨員與獨派人士、學生發生衝突，一共造成3名台大學生受傷送醫。

當時高金素梅遭指控，「關切」台大出借場地給「中國新歌聲」，台大經協調後同意出借場地，高金回應表示，有上海友人邀請她參加該節目並送票，聽聞可能取消活動，才交代助理詢問台大，駁斥施壓一說。

2019年6月，高金素梅在北京出席「兩岸關係與民族復興座談會」，會面中國全國政協主席汪洋，並達成五大倡議，分別為「堅持九二共識」、「加強民族團結友愛」、「深化兩岸融合發展」、「弘揚中華傳統文化」、「擴大兩岸基層交流」，並高喊想和中國一家親。

2023年3月14日，高金素梅在立院質詢時，使用來自中國東方證券的簡體字簡報，被多名立委質疑「忘記把中國給的資料簡轉繁」，要求回答「是代表哪個族群發聲」。

2024年6月7日，高金素梅在立法院質詢行政院長卓榮泰時，把總統賴清德比擬成希特勒，還二度說出「我們習近平」。

2025年8月，高金素梅質詢行政院長卓榮泰時，稱全世界和美國貿易只占13.6%，直指「不要再讓美國予取予求，台灣應該拒絕跟美國貿易往來」。

★《鏡報》提醒您：此新聞報導之偵辦進度與資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



