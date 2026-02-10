高金素梅疑涉貪！住處、辦公室遭搜索 若聲押要立院同意

立委高金素梅。（圖／翻攝自高金素梅臉書）





國民黨立委羅智強今（10）日爆料，無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索，臺北地檢署則證實確有搜索行動，據了解，高金素梅是因為疑似涉貪污遭搜索，不過根據現行法規，若是要聲押高金素梅，需要經過立法院許可。

會期未結束 聲押要立院同意

根據《中華民國憲法增修條文》第4條第8項規定，立法委員除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁；若非現行犯，檢調機關欲對會期中的立委進行逮捕或聲押，須先取得立法院許可。

羅智強今早在臉書發文聲援高金素梅，並將矛頭指向執政當局，直言「這就是強力監督政府的結果」，更質疑「民主寒冬來臨，下一個又是誰？」

北檢11點半回應

據了解，檢調人員已前往高金素梅位於立法院內的國會辦公室進行搜索，高金素梅助理則表示聯絡不上本人，詳細案情仍有待進一步釐清。而北檢也將在11點半回應。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

