高金素梅疑涉貪! 精彩情史曝光 舊愛李鴻源:很久沒聯絡
政治中心／綜合報導
立法委員高金素梅涉案遭搜索，除了案情本身，又讓人想起她成名以來的情史，她初戀藝人鄭進一、拍戲時與港星何家勁交往、也曾跟前立委鄭志龍傳緋聞。但最為人所知的還是跟前內政部長李鴻源的四年緋聞，但聽到熟悉的人的名字，李鴻源只說"很久沒聯絡了"。
立委高金素梅驚傳被搜，大批媒體聚集她陽明山上豪宅，檢調早已離去，但房子也不簡單，透過AI一查成交價八千萬起跳。
走訪監察院翻財產申報，"士林區華岡段"對上陽明山豪宅，剩下都是台中房產，但其實，過去高金就曾因買豪宅，成為媒體焦點。
這棟位在大直上的豪宅，周刊2009年踢爆，她買下百坪樓中樓，作為與她當時緋聞對象李鴻源的愛巢、另有一戶長安東路帶庭園露台的豪宅，兩戶在當年分別是7000萬、4000萬，外界質疑資金來源，還有一說"是李鴻源的媽媽出的"，本人親上火線自清。
高金素梅過去也被拍到和李鴻源共訪北京。（圖／資料照）
立委（無）高金素梅（2009）：「我的父親已經82歲，他有一段時間經常在家裡面昏倒，我們兄弟姊妹包括我的父親，就想說是不是，我們能夠在台北換一間大的房子，這兩棟房子不是我一個人高金素梅的房產，而是我們全家人的。」
拿借據與權狀闢謠，錢講清楚了，跟已婚的李鴻源一段情仍像不能說的秘密。
時為內政部長李鴻源vs.立委（無）高金素梅（2013）：「請部長您可以休息，但不是讓您頭腦放空，因為讓您休息一下，是希望您看看一下，您手下到底有沒有追蹤所有的案件。」
質詢過招，氣氛微妙，推算時間兩人當時已分手，他們2006年傳出緋聞，曾被拍到一前一後離開溫泉飯店、男方進出女方住家，戀情在2010年前後終止。但高金素梅堪稱發電機，演藝圈出身的她初戀藝人鄭進一3年、與港星何家勁拍戲時交往，約定"60歲都未婚嫁就結婚"，也曾與前立委鄭志龍緋聞，被關注最久的仍是跟李鴻源這一段。
被問到高金素梅被搜索的事情，李鴻源只說兩人很久沒聯絡了。（圖／民視新聞）
國民黨智庫副董事長李鴻源說：「我們已經很久沒聯絡了。」
時光一眨眼十多年，如今各走各路，現況只剩檢調與當事人能說明。
（民視新聞綜合報導）
高金素梅疑募中國製快篩！他曝暗黑真相：很多人完蛋
高金素梅涉詐遭搜索 王世堅：單純司法調查
繼李貞秀又「護航」高金素梅 尹立嗆韓國瑜：對檢調下指導棋
