高金素梅疑涉貪！辦公室搜走大量資料 北檢調查詢問中

無黨籍立委高金素梅傳出疑似涉貪，今（10）日住處、辦公室遭搜索，帶走大量文件資料，助理一度表示聯絡不上高金素梅，據了解，高金素梅目前被帶到北機站詢問。

辦公室搜大量文件 本人現況曝

臺北地檢署今早指揮法務部調查局北部地區相關單位展開行動，一早前往高金素梅位於臺北市陽明山的住家進行搜索，隨後也搜索其位於立法院內的國會辦公室，並帶走大量文件資料。

據了解，高金素梅已被帶往位於新北市中和區的法務部調查局北部地區機動工作站（北機站）接受訊問，目前正在接受詢問當中。相關人員最快將於今日下午被移送北檢進行複訊，是否進一步採取強制處分，仍有待檢方後續說明。

高金素梅是誰？

現年60歲的高金素梅（原名金素梅），1984年出道進入演藝圈，2001年投入政界，同年以無黨籍身分當選山地原住民選區立法委員，曾參與2008年北京奧運開幕活動、與前中共中央總書記胡錦濤會面，後曾參與親民黨及國民黨立院黨團的運作。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

