高金素梅疑涉違助理費、國安問題遭搜索 藍黨團聲援：證明有罪前相信她清白

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

無黨籍山地原住民立委高金素梅的辦公室今(10)日遭檢調搜索，北檢證實高金涉以人頭詐領助理費，因此今清晨前往包括高金住家與國會辦公室搜索，北檢主任檢察官曾揚嶺帶隊，還有調查局國安站主任楊任之一同，可能還涉及國安問題。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，在證明有罪前，任何人都是清白的，相信高金的清白。

無黨籍山地原住民立委高金素梅。（圖／高金臉書）

林沛祥表示，國民黨團相信「無罪推定」，在證明有罪之前，任何人都是清白的，也相信高金素梅的專業與在國會的努力。相信她的清白，期待司法做出公平、公正、公開且不預設立場的判決。

林沛祥也質疑，對於報導捕風捉影，就算真實度再高，也是非常不可取。偵查不公開是民主法治國家的基本原則，但他卻一再看到辦案進度被媒體以獨家報導，這對民主法治、被偵查人的清白都是莫大的傷害。 對這種捕風捉影的報導不予置評，並應予以譴責。重申支持高金素梅。

無黨籍山地原住民立委高金素梅遭檢調搜索。（圖／吳家豪攝影）

國民黨立委王鴻薇表示，有關ㄉ希望司法調查務必毋枉毋縱，千萬不要有任何「政治性辦案」，過去甚至有消息外洩，高金不應受到這樣的待遇。

