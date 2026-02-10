高金素梅疑涉3案遭北檢搜索 藍議員怕爆：現在加入民進黨來得及嗎？

立委高金素梅今日遭檢調搜索。（本刊資料照）

無黨籍原住民立委高金素梅住處及國會辦公室今（10日）上午遭檢調搜索，儘管北檢三緘其口，表示目前無可奉告，但據本刊掌握，案情疑似與詐領助理費有關，甚至金流可能有國安疑慮。聽聞消息，國民黨桃園市議員詹江村隨即在臉書喊出「現在加入民進黨還來得及嗎？」

藍委羅智強今早率先爆料高金素梅遭檢調搜索，北檢隨後證實，上午聯合調查局人員到高金素梅陽明山住處及國會辦公室搜索，但沒有透露太多案情。

針對檢調說法，詹江村發文質疑「搜索一個重量級政要，可以說目前不便說明？」並稱民眾黨、國民黨、無黨籍的政治人物陸續被盯上，令他極度惶恐，「我現在加入民進黨還來得及嗎？我害怕！」明顯帶有嘲諷意味。

稍早北檢說明，高金素梅及其助理等人涉及3大案由，包含涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款。

