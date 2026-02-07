高金素梅砲轟原民會失職 1317位族人權益恐中斷

立法委員高金素梅今（7）日在臉書發文表示，原住民身分更正的截止日已於2月5日屆滿，然而截至期限結束，仍有1317位族人尚未完成更正手續。她嚴厲批評原住民族委員會在行政作業上出現嚴重疏失，導致這些族人面臨身分被廢止的風險，後續相關權益恐將因此中斷。

立委高金素梅。（圖／中天新聞）

高金素梅指出，這並非族人不願配合政策，而是原民會將原本長達三年的緩衝期，弄得在最後一刻全面崩盤。她指控主管機關通知不精準、宣導工作不到位，且跨機關整合失敗，最終造成行政怠惰的後果，卻要讓族人在恐慌中承擔。她強調，對於原民會試圖以過度樂觀的態度，輕描淡寫此事對族人的影響層面與人數，她完全無法接受。

針對身分喪失的後果，高金素梅進一步說明，隨著截止日過去，戶政單位接下來將進行催告，若族人未在期限內辦理，身分可能就會喪失。一旦原住民身分中斷，包括固定的原民給付、公費留學補助、學雜費減免與貸款，以及原住民特考任用與公務員資格等權益，都將立即受到影響而停止。

高金素梅強調將會持續督促原民會，絕不讓族人替行政單位的怠惰買單，並強調會為了族人的身分與權益追究到底。對於這則貼文，許多網友留言表達支持，認為委員捍衛原民福利相當辛苦；也有民眾焦急詢問該如何得知身分是否喪失。此外，亦有網友藉此機會留言，希望高金素梅能協助西拉雅族爭取儘快認證，指出雖然相關法案已三讀通過，但在學校端仍面臨不被認同的困境。

