高金素梅突撤案！直呼匪夷所思 伍麗華曝真相：修選罷法排黑條款

記者楊士誼／台北報導

立委高金素梅、謝龍介、蘇清泉等人提案修改公職人員選罷法第26條，卻在7日的立法院會上突然撤案。民進黨立委伍麗華指出，法案修正內容竟是「反排黑條款」，而根據該修正案內容，原法規中明訂犯內亂、外患、組織犯罪、貪汙等罪者經有期徒刑判決確定後不得登記為候選人，法案卻將緩刑期間內未曾再受有期徒刑以上之宣告，並於緩刑期滿十年以內未故意再犯有期徒刑以上之罪者排除在限制外。

伍麗華表示，7日院會時在議場，突然從韓國瑜口中宣讀高金素梅等16人撤回其所擬具「公職人員選舉罷免法第二十六條條文修正草案」的裁示。翻了一下法案修正內容，居然是「反排黑條款」。

伍麗華直言，太匪夷所思，即將到來的九合一選舉，是要幫誰修法、為誰提案？提案人毫不吭聲默默提案，顯然是做賊心虛。也許是國民黨團發現之後，自知事態嚴重而緊急通知撤案，雖然提案人已撤案，但另二位共同提案人未來要投入屏東、台南縣市長選舉，竟然也支持推出這樣的提案？！

伍麗華指出，知道之後，她心裡為著另一個選罷法修法感慨，幾十年來對族人權益極不公平的「原住民立委出缺超過2分之一才能補選」的重要修法，高金素梅過去不關心、不提案，反而是自己被罷免之驅動下，掩耳盜鈴一再重申「我不是為了某人罷免才修法」，言猶在耳，現在卻因罷免未成，無消無息嘎然而止？！她表示，原住民立委出缺應補選，她在上一屆已經質詢過至少4次，也提出過版本；雖然遇到罷免，恐增加罷免的動機，但仍舊提出了修法版本。因為不公不義的法令，不該成為一己之私。

伍麗華批評，高金素梅過去擔任立委23年，從來就沒要爭取，今年罷免自己的消息一出，終於重視了此問題，匆匆忙忙、連滾帶爬急著將修正草案排進優先法案，並立刻在內政委員會召集黨團協商，為的就是螳螂捕蟬，黃雀在後，一方面為罷免添柴火誘因，一方面在罷免成功後推出人馬趕緊補選上。但罷免案沒成，她的政治利益沒了，於是法案又沒下文。原民立委出缺補選的推動修法，似乎又沒那麼要緊了？

伍麗華直言，同樣要修正選罷法，當得知她竟然偷偷摸摸的為反排黑修法，看得實在搖頭，政治的算計不言自明，不為原住民的春秋，也不是為了中華民國民主憲政的春秋，而是為了自己的千秋。「仍舊期盼立委諸公齊心把原住民立委出缺即補選的修法趕緊完成」。

而根據高金素梅、蘇清泉與謝龍介的該份提案，原公職人員選罷法中規定，在動員戡亂終止後犯內亂外患、曾犯組織犯罪條例、毒品防制條例、槍砲彈藥管理條例、貪汙等罪經有罪判決確定者即不得登記為候選人；但修法中卻將「緩刑期間內未曾再受有期徒刑以上刑之宣告，並於緩刑期滿十年以內未故意再犯有期徒刑以上之罪者」排除在外，是為放寬排黑條款。

伍麗華曝光高金素梅撤案之修法內容。（圖／翻攝自伍麗華臉書）

