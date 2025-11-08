高金素梅突撤案！直呼匪夷所思 伍麗華曝真相：修選罷法排黑條款
記者楊士誼／台北報導
立委高金素梅、謝龍介、蘇清泉等人提案修改公職人員選罷法第26條，卻在7日的立法院會上突然撤案。民進黨立委伍麗華指出，法案修正內容竟是「反排黑條款」，而根據該修正案內容，原法規中明訂犯內亂、外患、組織犯罪、貪汙等罪者經有期徒刑判決確定後不得登記為候選人，法案卻將緩刑期間內未曾再受有期徒刑以上之宣告，並於緩刑期滿十年以內未故意再犯有期徒刑以上之罪者排除在限制外。
伍麗華表示，7日院會時在議場，突然從韓國瑜口中宣讀高金素梅等16人撤回其所擬具「公職人員選舉罷免法第二十六條條文修正草案」的裁示。翻了一下法案修正內容，居然是「反排黑條款」。
伍麗華直言，太匪夷所思，即將到來的九合一選舉，是要幫誰修法、為誰提案？提案人毫不吭聲默默提案，顯然是做賊心虛。也許是國民黨團發現之後，自知事態嚴重而緊急通知撤案，雖然提案人已撤案，但另二位共同提案人未來要投入屏東、台南縣市長選舉，竟然也支持推出這樣的提案？！
伍麗華指出，知道之後，她心裡為著另一個選罷法修法感慨，幾十年來對族人權益極不公平的「原住民立委出缺超過2分之一才能補選」的重要修法，高金素梅過去不關心、不提案，反而是自己被罷免之驅動下，掩耳盜鈴一再重申「我不是為了某人罷免才修法」，言猶在耳，現在卻因罷免未成，無消無息嘎然而止？！她表示，原住民立委出缺應補選，她在上一屆已經質詢過至少4次，也提出過版本；雖然遇到罷免，恐增加罷免的動機，但仍舊提出了修法版本。因為不公不義的法令，不該成為一己之私。
伍麗華批評，高金素梅過去擔任立委23年，從來就沒要爭取，今年罷免自己的消息一出，終於重視了此問題，匆匆忙忙、連滾帶爬急著將修正草案排進優先法案，並立刻在內政委員會召集黨團協商，為的就是螳螂捕蟬，黃雀在後，一方面為罷免添柴火誘因，一方面在罷免成功後推出人馬趕緊補選上。但罷免案沒成，她的政治利益沒了，於是法案又沒下文。原民立委出缺補選的推動修法，似乎又沒那麼要緊了？
伍麗華直言，同樣要修正選罷法，當得知她竟然偷偷摸摸的為反排黑修法，看得實在搖頭，政治的算計不言自明，不為原住民的春秋，也不是為了中華民國民主憲政的春秋，而是為了自己的千秋。「仍舊期盼立委諸公齊心把原住民立委出缺即補選的修法趕緊完成」。
而根據高金素梅、蘇清泉與謝龍介的該份提案，原公職人員選罷法中規定，在動員戡亂終止後犯內亂外患、曾犯組織犯罪條例、毒品防制條例、槍砲彈藥管理條例、貪汙等罪經有罪判決確定者即不得登記為候選人；但修法中卻將「緩刑期間內未曾再受有期徒刑以上刑之宣告，並於緩刑期滿十年以內未故意再犯有期徒刑以上之罪者」排除在外，是為放寬排黑條款。
更多三立新聞網報導
南高屏540萬人生活圈！7綠委爭取「南台灣24小時機場」盼促進南北平衡
國民黨兩立委涉罷免連署造假遭起訴 民進黨：新舊主席都該向國人道歉
涉死亡連署！國民黨組發會團滅 林金結籲鄭麗文上任做這事
趕製上千份幽靈連署就為罷免伍麗華！藍委盧獻一、徐宇甄「犯案情節曝」
其他人也在看
竹市原住民族慶團圓登場 展現原民文化獨特魅力與傳承
記者曾芳蘭、吳東興／綜合報導 新竹市原住民權益促進會八日於北大公園舉辦…中華日報 ・ 4 小時前
涉屏東安泰醫院9死火警案 蘇清泉原擬提案「緩刑未再犯」可參選
屏東縣東港安泰醫院去年10月發生大火，造成9人死亡，屏東地檢署將醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉等4名被告處以緩起訴處分，高檢署高雄分署認為處置不當，上個月撤銷發回重新偵辦。有意角逐屏東縣長的蘇清泉昨原擬提出「公職選罷法」修法，對於受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起十年內未故自由時報 ・ 12 小時前
大採購時代 美陸軍計畫2028前採購100萬架無人機
無人機普及裝備於軍隊中已經是國際共識，雖然美軍自認起步較慢，但美國陸軍已經設定目標，計畫在2028年前採購各類型無人機共100萬架，於各部隊廣泛部署。法國國際廣播電台報導，美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）表示，美國陸軍目前每年僅採購約5萬架無人機，雖然100萬架目標充滿挑戰，自由時報 ・ 11 小時前
鄭麗文追思共諜將官惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文自上任後多次發表親中言論，而她今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，台北市長蔣萬安今天出席活動時受訪回應，自己認為應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。鏡報 ・ 11 小時前
揭藍委提反排黑條款又撤案 伍麗華批心虛：到底為誰修法？
民進黨原住民立委伍麗華在臉書發文，揭露無黨籍立委高金素梅、國民黨立委蘇清泉、謝龍介等人領銜提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，主張受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起10年內未故意再犯有期徒刑以上之罪，應得申請恢復被選舉權，不過該提案昨（11/7）天在院會緊急撤回。伍麗華質疑，明年就是九合一大選，「這是是要幫誰修法、為誰提案？」而且默默提案，顯然是做賊心虛。太報 ・ 7 小時前
奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議
即時中心／林韋慈報導2025年香港立法會選舉將在12月初舉行，這是2021年中國以「愛國者治港」修改選舉制度干涉香港內政之後的第二次選舉。這次最受到矚目的參選者，就是曾在2024年巴黎奧運擊劍項目，拿下金牌的江旻憓宣佈參選引起熱議，港媒更拿台灣的運動部長李洋當作對照組。民視 ・ 11 小時前
陳柏惟嗆「認祖歸宗」 7年前影片自打臉
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢日前到中國直播旅遊，喊話要幫總統賴清德尋根，跑到福建的賴氏家廟，前立委陳柏惟痛批，用血緣認祖歸宗是落後國家的行為，還說若英國弄一個「Michael宗祠」，那...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
樂天女孩送粉絲「實戰球衣」！周邊掀搶購潮 「她」穩坐冠軍
樂天女孩「RAKUTEN GIRLS 2026桌曆」一上架就掀起搶購熱潮，今年更有全新亮點，除了本土女孩，「三本柱」韓籍成員首度推出個人桌曆，讓粉絲一次珍藏女孩們的多重魅力。預購開賣不到10天，銷量榜上目前由人氣成員若潼穩居冠軍，緊追其後的則是穎樂與韓籍成員河智媛。女孩們也為感謝粉絲支持，祭出「特別自由時報 ・ 11 小時前
蕭美琴突破外交赴歐洲議會演說！中共怒批「台獨頭面人物」闖關
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在賴清德總統指派下，副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，於比利時首都布魯塞爾應邀出席「對...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
蕭副總統現身歐洲議會 感謝IPAC支持台灣 (圖)
副總統蕭美琴（前中，著白西服者）7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表演說，身旁為台灣IPAC共同主席范雲（著黑底白條紋西服者），中央社 ・ 21 小時前
颱風鳳凰逼近 台電高雄區處整備應對強化巡檢
（中央社記者林巧璉高雄8日電）颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 12 小時前
台灣首次以成員國參與IPAC 范雲籲：關注中國引渡侵害人權
2025年對中政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會在布魯塞爾登場，民進黨立委范雲以台灣共同主席身分代表出席，這也是台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度峰會。范雲向各國呼籲，關注中國在全球各地升高跨國鎮壓的情形，並建議IPAC採取更具體行動以強化國際合作，確保中國的引渡協議不會侵犯人權。自由時報 ・ 11 小時前
被獄友打到顱內出血！台中監獄受刑人「雙耳聽力受損」…法院判賠25萬
台中監獄發生傷害案，2名張姓受刑人因對同舍房的陳姓獄友不滿，竟聯手痛毆陳男，導致對方顱內出血、顴骨骨折、聽力受損。陳男事後怒告二人求償84萬元，法院依傷害罪判2名張男各4月、3月徒刑，得易科罰金；民事部分則判賠25萬元。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
參加統派活動惹議 鄭麗文反批箝制言論自由威靈籠罩台灣
國民黨主席鄭麗文今日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她致詞時表示，沒想到台灣在民主轉型超過30年後的今天，執政黨當局會以國安的理由隨意把國民驅逐出境，就只因為當事人是陸配，而與當局看法不同的人要被視為「雜質」，不但被查水表，甚至還要祭出司法手段，讓台灣民自由時報 ・ 7 小時前
感謝IPAC邀蕭美琴歐洲議會演說 總統：台灣將與盟友堅定捍衛民主
總統賴清德今（8日）透過社群平台X發文，對「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，表達衷心感謝。賴總統強調，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友堅定站在一起，共同堅決捍衛民主價值。鏡新聞 ・ 7 小時前
詆毀和侮辱中國可判5年有期徒刑？韓國執政黨的刑法修正案提議惹議
過去一段時間以來，韓國經常爆發「反華遊行」，也引發廣泛爭議。對此，韓國執政黨「共同民主黨」國會議員楊富男於4日領銜，提出包含不可以詆毀特定國家的《刑法》部分修訂法律案。提案稱，誹謗特定國家、國民、種族名譽的人，將被處以5年以下有期徒刑、或1000萬韓元（約新台幣21萬）以下罰款；公然侮辱者，將被處以1年以下有期徒刑或200萬韓元（約新台幣4.25萬）以下罰款......風傳媒 ・ 10 小時前
戴資穎「封拍」！ 賴清德：謝謝妳用汗水和毅力讓世界看見台灣的力量
31歲的羽球球后戴資穎昨晚正式宣布退役，她謝謝大家陪自己一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人一起到比賽現場替自己加油。但由於膝傷，她也不想讓外界看見台視新聞網 ・ 11 小時前
蕭副總統進入歐洲議會出席IPAC年會 外長林佳龍陪同
「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)在位於比利時布魯塞爾的歐洲議會舉辦年會，副總統蕭美琴應邀親往並發表演說，此事由IPAC主動對外發布，總統府也在晚間證實。 外交部發言人蕭光偉說：『(原音)總統指派蕭副總統應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」在歐洲議會中舉辦的年會，並由外交部長林佳龍陪同前往。相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。』 外交部曾介紹「對中政策跨國議會聯盟」指出，該組織由全球五大洲各國國會及議會成員組成，關切中國對全球民主與自由所帶來的挑戰，深具國際聲量；2024年7月在台北舉辦年會時通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」，協助台灣反制中國的法律戰。中央廣播電台 ・ 23 小時前
睽違兩週！ 市場「溫體豬」開賣 豬肉攤一早買氣旺
禁宰令總算解除！市場睽違兩週又買得到溫體豬了，大家最關注的價格有漲嗎？肉有變很肥嗎？請記者林荷容帶我們到市場看看。 #禁宰令解除#溫體豬#市場買氣旺東森新聞影音 ・ 11 小時前
信義街頭爆衝突！ 問泰籍辣妹「是男是女」挨揍｜#鏡新聞
台北信義區，今天（11/8）凌晨上演衝突事件！一名男子看到外貌姣好的泰籍長腿辣妹，竟然詢問對方是男是女，一席話把對方惹火，雙方爆發激烈推擠。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前