高金素梅突遭檢調搜索 余天曝2人交情互動

余天、余祥銓父子10日進行練團彩排。（郭吉銓攝）

無黨籍立委高金素梅今（10）日驚傳遭到檢調搜索。余天、胡瓜與余祥銓10日為「鑽石舞台之夜」演唱會進練團室展開馬拉松式排練。被問及高金素梅近況，余天表示兩人在演藝圈相識多年，不過現在到底發生什麼事情，他也完全不曉得。

余天也透露他跟高金素梅私下是沒話說，一旁胡瓜聽聞後打趣追問：「是沒話說還是有說話？」余天改口笑說：「有說話，見面都會打招呼，也會去她辦公室，交情不錯，但她今天出這事，我真的不知道怎麼回事。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場3月21、22日登場，首日有「余天、余祥銓父子＋黃西田」坐鎮，第二天由蕭敬騰壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金。

