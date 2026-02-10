高金素梅立院會期中遭搜索 立法院：依法配合調查

無黨籍原住民立委高金素梅今（10）日早上先是住家、立院辦公室先後遭到北檢搜索，目前高金素梅及多名相關人被列為被告，稍晚將由調查局移送北檢複訊。目前立法院會期中，根據相關條文，立委若非現行犯，檢調欲逮捕立委，必須經立法院許可，因此北檢此次行動應已獲立院同意。

檢調搜索高金素梅立院辦公室。（圖／中天新聞）

台北地檢署今早指揮調查局先搜索高金素梅位於陽明山住處，隨後北檢也帶隊搜索高金素梅立院辦公室。據了解，檢方依涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪，將高金素梅及多人列為被告，晚間將由調查局移送北檢複訊。

北檢依 《貪汙治罪條例》偵辦高金素梅。（資料圖／中天新聞）

根據《中華民國憲法增修條文》第4條第8項，立法委員除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁。若非現行犯，檢調欲逮捕會期中的立委，必須先經立法院許可，因此北檢今天如果逮捕聲押高金素梅，須先經過立法院許可。

針對北檢搜索高金素梅辦公室，立法院表示，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

