「高金素梅罵賴清德主子谷立言」惹禍？ 邱毅：把你玩死玩絕，看在野黨敢不敢反軍購





無黨籍立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案昨遭檢調搜索。北檢11日複訊後認為高金素梅辦公室前主任張俊傑涉嫌重大，向法院聲押禁見，高金素梅因身體不適請回擇期訊問，並限制出境、出海。前立委邱毅痛批，不滿軍購案，高金素梅罵了賴清德的主子AIT處長谷立言，賴清德要為谷立言洩憤，莫須有羅織罪名，把你玩死玩絕，看在野黨還敢不敢反對軍購特別預算。

邱毅表示，他早預測，立法院一休會，賴清德的司法屠刀一定揮出，當時預測會砍向黃國昌，沒想到賴清德先砍向高金素梅。高金素梅比黃國昌更資深更重量級，明顯賴清德在殺雞儆猴。

邱毅說，前幾天，高金素梅直接罵了賴清德的主子，就是AIT處長谷立言，焦點是谷立言把手伸進台灣內政，竟然想威逼在野黨通過軍購預算。高金素梅因此怒斥谷立言，賴清德自然要為谷立言洩憤。

邱毅分析，賴清德用什麼罪名羅織高金素梅？目前還不很清楚，應該是兩方面：一是詐領助理費涉嫌貪污。二是與中資有金流互動，涉嫌反滲透法。

邱毅直言，明眼人一看，就知道這是莫須有的羅織罪名。不過司法檢調操控在賴清德手裡，他說你有罪，無中生有，你就有罪，或者把小罪辦成大罪，輕案辦成重案。

邱毅強調，賴清德玩的是過程不是結果，結果是好幾年以後的事，現在就可以搞的你社會性死亡，政治性死亡，總之當下就把你玩死玩絕，看在野黨還敢不敢反對軍購特別預算，賴清德確比蔡英文更狠更辣。

