「高金素梅罵賴清德主子谷立言」惹禍？ 邱毅：把你玩死玩絕，看在野黨敢不敢反軍購
無黨籍立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案昨遭檢調搜索。北檢11日複訊後認為高金素梅辦公室前主任張俊傑涉嫌重大，向法院聲押禁見，高金素梅因身體不適請回擇期訊問，並限制出境、出海。前立委邱毅痛批，不滿軍購案，高金素梅罵了賴清德的主子AIT處長谷立言，賴清德要為谷立言洩憤，莫須有羅織罪名，把你玩死玩絕，看在野黨還敢不敢反對軍購特別預算。
邱毅表示，他早預測，立法院一休會，賴清德的司法屠刀一定揮出，當時預測會砍向黃國昌，沒想到賴清德先砍向高金素梅。高金素梅比黃國昌更資深更重量級，明顯賴清德在殺雞儆猴。
邱毅說，前幾天，高金素梅直接罵了賴清德的主子，就是AIT處長谷立言，焦點是谷立言把手伸進台灣內政，竟然想威逼在野黨通過軍購預算。高金素梅因此怒斥谷立言，賴清德自然要為谷立言洩憤。
邱毅分析，賴清德用什麼罪名羅織高金素梅？目前還不很清楚，應該是兩方面：一是詐領助理費涉嫌貪污。二是與中資有金流互動，涉嫌反滲透法。
邱毅直言，明眼人一看，就知道這是莫須有的羅織罪名。不過司法檢調操控在賴清德手裡，他說你有罪，無中生有，你就有罪，或者把小罪辦成大罪，輕案辦成重案。
邱毅強調，賴清德玩的是過程不是結果，結果是好幾年以後的事，現在就可以搞的你社會性死亡，政治性死亡，總之當下就把你玩死玩絕，看在野黨還敢不敢反對軍購特別預算，賴清德確比蔡英文更狠更辣。
力挺高金素梅？ 王世堅爆怒：原住民是最忠實的台灣派
無黨籍立委高金素梅因涉詐領補助款、違反醫療器材管理法等罪嫌被檢調搜索約談，民進黨立委王世堅昨稱「相信她是台灣派」，被質疑「力挺」。對此，王世堅今（11日）爆怒強調，「她是台灣派這有什麼不對？原住民是最忠實的台灣派」，盼能化敵為友、壯大台灣，並呼籲高金素梅勇敢面對。
羅智強爆高金素梅被搜索！吳思瑤批操弄輿論：國民黨下一個要護航誰？
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，國民黨立委羅智強10日則開第一槍，搶先曝光消息。民進黨立委吳思瑤今（11）日批評，羅智強第一時間試圖影響輿論，問「下一個要動誰？」那「國民黨下一個要護航誰？」她強調，不違法就不怕司法，更不需要操弄輿論、鬥臭司法，各界應還給司法獨立、公正辦案的空間。
再挺高金！ 羅智強轟莫須有 吳思瑤諷：保護自己？
無黨籍立委高金素梅涉嫌違反「醫療器材管理法」，檢調表示，2022年高金素梅曾經利用人頭輸入中國製快篩，懷疑有中共介入資助，國民黨立委羅智強兩度聲援，抨擊檢方疲勞轟炸，民進黨立委吳思瑤回擊，是要保護高金...
稱高金素梅是台灣派遭周玉蔻罵丟人 王世堅回嗆：莫名其妙拿掃把攻擊我
無黨籍原住民立委高金素梅涉嫌詐領助理費等3大案，台北地檢署10日指揮調查局國安站兵分30路進行搜索。民進黨立委王世堅表示，「我相信高金素梅還是站在台灣派這邊」，結果遭資深媒體人周玉蔻抨擊，「民進黨有這種立委真是丟人」。對此，王世堅今（11）日也不甘示弱做出反擊，「有個高齡長者帶掃把的攻擊我，莫名其妙，我懷疑黨內有人給她掃把」。
黃國昌新北拜票尷尬了！民眾上前祝福「土城的選擇」：超速仔新年快樂
[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌角逐新北市長，今（11）日上午前往新店仁愛市場與建國市場掃街拜年，未料，沿途又遇到民眾挑戰，不僅被問你對市民有什麼幫助？甚至還被民眾祝福揶揄，「超速仔！新年快樂」。 黃國昌早上9點在新店的市場拜票，一名老翁先是當面問黃國昌「我可不可以問你？你選上，對我們市民有什麼幫助？」黃國昌沒有直接回應，僅微笑回應，身旁幕僚倒是相當緊張，趕緊上前包圍阿北，「有啦，阿伯，我們有很多政策」，只見黃國昌看著阿伯，之後微笑走過。 到了約莫9點半，黃國昌持續拜票握手，在一處十字路口時，一名年輕民眾與他握手，年輕男子趁機用「臭俗辣」的網路諧音偷臭黃國昌，「超速仔，新年快樂」，黃尷尬回應「謝謝」；民眾接著再補上一句「土城的選擇」。 黃國昌近期頻頻到市場拜票，但過程中遇到數度民眾當面質問，昨在中和也被問「政黨都貪污了，你敢來這邊，好不要臉」、「民調差人那麼多，與國民黨合起來就好了」。查看原文更多Newtalk新聞報導選輸就翻桌！黃國昌子弟兵黨內初選落敗反怪民調有問題 周曉芸輸不起有前例李四川鬆口：預計明天可和輝達簽約 完成後會跟大家報告所有決定
民眾黨同意政院版國防條例付委 民進黨盼說到做到
針對民眾黨立院黨團鬆口，同意政院版的「國防特別條例」付委，在立法院併案審查，民進黨發言人韓瑩今天(11日)表示，希望民眾黨團說到做到，也呼籲國民黨以國家為重，盡速將朝野版本一同付委，進行實質審查。 行政院版8年新台幣1.25兆元國防特別條例草案至今仍在立法院卡關，遲未付委審查，賴清德總統11日偕同三軍司令共同召開記者會，呼籲立法院新會期開議後能展開新頁，儘速完成「國防特別條例」的審議。已自提軍購條例的民眾黨立院黨團隨後表示，為了台灣的國防安全，民眾黨會把軍購條例列為最優先法案，並同意院版條例付委，在立法院併案審查。 對於民眾黨鬆口願放行政院版「國防特別條例」付委併案審查，民進黨發言人韓瑩在中常會後記者會受訪時表示欣慰且樂見，並希望國民黨團跟進。韓瑩說：『(原音)非常欣慰也樂見民眾黨同意將院版的國防特別條例付委審查，最重要的是，希望過年之後，新的民眾黨團能說到做到。同時再度呼籲國民黨，以國家為重，儘速將朝野版本一同付委，進行實質審查。』 國民黨團總召傅崐萁則透過新聞稿表示，國民黨將提出自己的版本並與民眾黨協商，且將要求美方給予實質且具體的交貨期程保證入法。傅崐萁並強調，政院版是否付委已非
揭高金素梅涉貪案「灰色鍊金術」吳靜怡：別再消費善良的原住民
[Newtalk新聞] 台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉貪案，指揮調查局國安站搜索並約談高金素梅等人到案說明；凌晨移送北檢複訊時，高金素梅身體不適，檢察官諭知限制出境出海，擇期再訊問。對此，時事評論員吳靜怡揭開高金素梅的「灰色鍊金術」，痛批「國民黨就像是幫小偷喊警察搶劫！」呼籲高金素梅別再消費善良的原住民。 吳靜怡發文寫道：「高金素梅的案子，據報導，涉及範圍包含前辦公室、現任辦公室、外圍協會、配合廠商全面入列，這是一個『多軸、結構化、長期運作』的案件，協會負責收錢與過水，服務處負責人頭與行政掩護，廠商負責開立不實帳目，前後任辦公室人員彼此銜接，形成『明修棧道，暗度陳倉』的一條去中心化卻高度協調灰色鏈金術！」 吳靜怡指出，高金素梅服務處在案件中被懷是疑扮演人頭、文件、資源調度的中樞，檢調目前鎖定的「三條主線」，一案多軸、彼此可串，1、詐領助理費，檢調認定疑涉以人頭詐領助理費，涉犯方向包括貪污治罪條例相關罪名及偽造文書等 這條主線牽動最多前任、現任辦公室人員。 吳靜怡續指：「2、違法發放快篩試劑 ，涉以人頭方式違法輸入中國製快篩，並由地方端協助發送，涉及《醫療器材管理法》等偵辦方向，誰募
超吸睛！美女調查官移送高金素梅 超狂學經歷曝…台大畢、辦過重大共諜案
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉貪弊案，調查局國安站在偵訊告一段落後，由2位女調查官戒護到檢方接受複訊，眼尖的記者，除了狂拍高金素梅外，還鎖定她身旁塗著鮮紅色指甲油、長相美艷的女調查官，有記者自我調侃「怎麼剛剛焦距都對到調查官身上？」據記者了解，這名吸睛的美女調查官為國安站副主任陳詩茹，不僅是全案的承辦調查官，還辦過不少國安大案。
