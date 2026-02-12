高金素梅老巢被掀？張育萌揭她狂領協會補助

▲原住民立委高金素梅驚爆疑似涉入詐領助理費等3案，遭地檢署調查中。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 無黨籍原住民立委高金素梅驚爆疑似涉入詐領助理費等3案，遭地檢署調查中。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（11）日揭露，高金素梅的老巢被掀翻，其中勾當根本見不得光，多年來「有系統」地狂領百萬、千萬補助。同時，整個「高金系統」，就像盤根錯節的政治幫派，用利益輸送養樁腳，用組織動員換選票。

張育萌昨發文表示，高金素梅創了一個協會，叫「台灣原住民多族群文化交流協會」。檢調發現，從2016年開始，體育署每年補助這個協會，舉辦「百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽」280萬，連續3年都是如此。原民會又再另外補助50萬。光是射箭活動，3年加起來總共拿了將近千萬的補助。

張育萌接著說，而2016年，該協會從中央部會、台電或中油，拿到414萬補助。隔年，提高變599萬。2018年，又拿了628萬。

張育萌提到，2017年，協會說要辦「原住民族部落歌謠文化活動」，就向原民會申請150萬，向中油申請20萬，向台電申請25萬。同時，又把名稱稍微改一下，就再找教育部和觀光局等其他部會，申請高達233萬補助款。2018年故技重施，協會要辦「原住民族部落歌謠文化活動」，向一堆部會申請補助。向原民會要150萬，向文化部要20萬，向中油要20萬、向觀光局要8萬，又向台電要20萬。

張育萌指出，結果，換個名稱，又再申請一拖拉庫補助。用「原住民族傳統歌謠傳唱教學及表演活動」（ 你沒看錯，這是不同活動 ），又申請總共248萬。這個協會的執行長：周陳文彬，原本是屏東縣議員。結果檢調發現，他選舉的時候，把錢先給助理，再交待助理說這是要給選民配偶的「生日禮金」，請選民投給他。

張育萌進一步說，更離譜的是，周陳文彬另外給助理3萬，說要用1票1千元，給枋寮的選民。助理聽到其他人被查賄選，臨陣退縮，把錢交還給周陳文彬，沒想到法網恢恢，還是被檢方查到。2020年，周陳文彬被判賄選定讞，當選無效。判刑4個月。上次選舉，她女兒周陳曉玟又選上議員。

張育萌最後怒批，重點是，周陳曉玟也是高金素梅的助理，還當過他爸爸周陳文彬的主任。現在，周陳文彬30萬交保，他女兒周陳曉玟超級靜悄悄。整個「高金系統」，就像盤根錯節的政治幫派，用利益輸送養樁腳，用組織動員換選票。怎麼這麼會選舉？這麼會服務？因為在見不到光的地方，他們根本不跟你談什麼意識形態，只談利益交換。陳玉珍去哪了？高金素梅怎麼不收起她那要飯的碗？

