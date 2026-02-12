高金素梅老巢被掀？張育萌揭她狂領協會補助
[NOWnews今日新聞] 無黨籍原住民立委高金素梅驚爆疑似涉入詐領助理費等3案，遭地檢署調查中。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（11）日揭露，高金素梅的老巢被掀翻，其中勾當根本見不得光，多年來「有系統」地狂領百萬、千萬補助。同時，整個「高金系統」，就像盤根錯節的政治幫派，用利益輸送養樁腳，用組織動員換選票。
張育萌昨發文表示，高金素梅創了一個協會，叫「台灣原住民多族群文化交流協會」。檢調發現，從2016年開始，體育署每年補助這個協會，舉辦「百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽」280萬，連續3年都是如此。原民會又再另外補助50萬。光是射箭活動，3年加起來總共拿了將近千萬的補助。
張育萌接著說，而2016年，該協會從中央部會、台電或中油，拿到414萬補助。隔年，提高變599萬。2018年，又拿了628萬。
張育萌提到，2017年，協會說要辦「原住民族部落歌謠文化活動」，就向原民會申請150萬，向中油申請20萬，向台電申請25萬。同時，又把名稱稍微改一下，就再找教育部和觀光局等其他部會，申請高達233萬補助款。2018年故技重施，協會要辦「原住民族部落歌謠文化活動」，向一堆部會申請補助。向原民會要150萬，向文化部要20萬，向中油要20萬、向觀光局要8萬，又向台電要20萬。
張育萌指出，結果，換個名稱，又再申請一拖拉庫補助。用「原住民族傳統歌謠傳唱教學及表演活動」（ 你沒看錯，這是不同活動 ），又申請總共248萬。這個協會的執行長：周陳文彬，原本是屏東縣議員。結果檢調發現，他選舉的時候，把錢先給助理，再交待助理說這是要給選民配偶的「生日禮金」，請選民投給他。
張育萌進一步說，更離譜的是，周陳文彬另外給助理3萬，說要用1票1千元，給枋寮的選民。助理聽到其他人被查賄選，臨陣退縮，把錢交還給周陳文彬，沒想到法網恢恢，還是被檢方查到。2020年，周陳文彬被判賄選定讞，當選無效。判刑4個月。上次選舉，她女兒周陳曉玟又選上議員。
張育萌最後怒批，重點是，周陳曉玟也是高金素梅的助理，還當過他爸爸周陳文彬的主任。現在，周陳文彬30萬交保，他女兒周陳曉玟超級靜悄悄。整個「高金系統」，就像盤根錯節的政治幫派，用利益輸送養樁腳，用組織動員換選票。怎麼這麼會選舉？這麼會服務？因為在見不到光的地方，他們根本不跟你談什麼意識形態，只談利益交換。陳玉珍去哪了？高金素梅怎麼不收起她那要飯的碗？
更多 NOWnews 今日新聞 報導
高金素梅突被搜索！侯漢廷示警在野：曾被栽贓寫報告給共產黨
賴瑞隆最新民調大贏柯志恩！這1群人「佔28%」投下選情變數
賴瑞隆民調大贏！葉元之揭關鍵原因：不信柯志恩低於40%
其他人也在看
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
不是黃國昌！邱毅預言高金素梅之後「這2人成賴清德目標」：就是殺雞儆猴
無黨籍立委高金素梅爆出涉貪風波，今（11）日凌晨偵訊期間因身體不適送往台大醫院掛急診，前立委邱毅表示，對高金素梅這樣已經60幾歲的人來說，疲勞偵訊無異於刑求逼供，痛批總統賴清德意在殺雞儆猴、製造寒蟬效應的同時，斷言國民黨立委羅智強、陳玉珍將會是下一個目標。邱毅透過臉書痛批，民進黨政府天天喊著民主、自由、人權，卻對一個60幾歲的人進行馬拉松式的疲勞偵訊，根本就......
胸前挖空全看光！侯佩岑「首登春晚」嗨喊：很像回家
胸前挖空全看光！侯佩岑「首登春晚」嗨喊：很像回家
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
高金素梅政治生命倒數？她驚爆集體潰敗序曲：剉著等
針對無黨籍立委高金素梅涉貪案，作家趙曉慧說，高金與國民黨以為可以鬆口氣好過年，這是大錯特錯了，接下來將「挫著等」；她也說，高金在寒風中等待的下一次傳喚，這不只是政治生命的倒數計時，更是舔共叛國者在2026戰場上集體潰敗的序曲。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
【蛇年封關】最慘鴻家軍跌75%登頂...這檔「前千金股」一張也血虧93萬 20檔上市衰股出爐
台股今（11）日迎來蛇年最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，蛇年以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值、分割），以最慘鴻家軍台揚（2424）跌得最重，雖經減資補救，然跌幅超過75%成為蛇年最慘。此外，榜中還有「前任千金股」旭隼，蛇年以來重挫5成，換算下來一張苦賠93萬元，跌幅相當驚人。
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
4生肖、4星座財運噴發！有望抱走威力彩13.5億 命理師：這時辰去買最旺
威力彩頭獎連續30期摃龜，獎金累積上看13.5億元。命理專家小孟老師在臉書分享本週財運最旺4生肖、4星座，以生肖來看，分別是虎、狗、馬、蛇，有望抱回頭獎，更加碼分享旺財秘訣，例如下注前，在口袋依序放入鑰匙、千元大鈔，有助於開啟財庫。
進口車零關稅，業界最新車價評估 他曝一慘況：國產送醫、純電進殯儀館
台美關稅談盤結果上月千呼萬喚始出來！台灣對等關稅從20%調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），行政院副院長鄭麗君10日晚間率領談判團隊赴華府，與美國貿易代表署進行最後一次協商。但國民黨立院黨團揭露，美國進口汽車恐降至「零關稅」。對於美國進口車零關稅的影響，YouTuber「Cheap」10日在臉書指出，業內人士預估車價大幅降價的可能性不高。 ......
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
過年要穿什麼？詹惟中提醒不宜全身紅 點名「4色系」助開運
詹惟中表示，丙午馬年屬於「帶兩把火」的年份，整體能量較為燥熱，容易讓人情緒起伏或氣場過強，因此在過年穿搭上，不建議一味追求熱鬧與鮮豔，而應選擇能夠平衡五行的顏色，以穩定運勢與心境。在開運色系方面，詹惟中點名四種顏色特別適合在新年期間使用。首先是黑色，象徵...
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。
鄭麗文喊「接受身為中國人」！最新民調超慘
[NOWnews今日新聞]震傳媒今（11）日公布最新議題民調。針對國民黨主席鄭麗文要台灣人接受自己身為中國人，26.4%受訪者表示接受、63.5%不接受。在政黨傾向中，92.7%民進黨不支持鄭麗文的說...