高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈！與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

照片是立委高金素梅在2025年台中國慶晚會獻唱。資料照。台中市政府提供



無黨籍立委高金素梅遭北檢指揮調查員搜索，藝人出身的高金素梅轉戰政壇後已經連任六屆立委，問政認真，但爭議也不少。更讓人注目的是她的感情世界，從初戀男友鄭進一、被稱為最帥展昭的港星何家勁，到前立委鄭志龍、前內政部長李鴻源，每段緋聞、情史都是轟轟烈烈。

高金素梅現年61歲，為無黨籍立委。從政前是知名藝人，1984年於華視節目《大精彩》出道，除了歌唱，她在2000年以《囍宴》被提名於第5屆中國長春電影節最佳女主角獎獎項。1998年，被檢驗出罹患肝癌，淡出影藝圈，隔年接受肝癌腫瘤切除手術。2001年，以無黨籍身份當選為山地原住民選區立委，至今選上七屆立委。

爭議

■2003年12月1日，高金素梅被指酒後駕駛貼著立院停車證的休旅車，被他人目擊一路蛇行以及擦撞安全島。後被捷運警察隊攔下，又爆發縱放的疑慮，接連兩天高金素梅因此事道歉。

■2009年莫拉克風災期間，高金素梅以「台灣少數民族代表團」團長名義至中國訪問，與中共中央總書記胡錦濤會面，高金素梅說：「胡錦濤總書記在第一時間給了我們這麼大的溫暖的擁抱，我們要把這溫暖帶回去給我們的族人。」

■2019年赴中交流，和中國政協主席汪洋，好來好去，把台灣自我矮化成地區，高金素梅自稱代表原住民，和中國發表支持九二共識、兩岸同屬一中等倡議，引發爭議。

■2023年3月14日，高金素梅在立法院質詢時簡報檔使用來自中國東方證券的簡體字內容。被多名民進黨立委質疑「忘記把中國給的資料簡轉繁」、「拿腳本替中國說話」。

緋聞

■最廣為人知的是與男星鄭進一的戀情，根據《壹週刊》報導，當年和鄭進一交往時，傳出鄭進一為她自殺，男方就算在分手多年後，也大讚她「是讓人念念不忘的女人」。

■1990年拍攝華視八點檔《愛》時與何家勁有過一段感情；而她拍攝的第一部電視劇《不了情》，也是與何家勁合作的，兩人一度論及婚嫁，約定的「何家勁60歲沒結婚就娶高金素梅」，而何家勁在2024年承認已婚並育有一女，太太為圈外人。

■2009年《壹週刊》報導，高金素梅與親民黨籍前台北縣副縣長李鴻源同居，後來，李鴻源正式澄清兩人只是好友，但受到緋聞影響，決定請辭副縣長職務。

■曾經傳過與富商呂崇民有一段情，讓呂的元配、知名演員華真真痛不欲生；傳與製作人戴維雄相戀，讓戴的元配、歌手關艾傷心求去；傳與籃球國手、前立委鄭志龍的「辦公室戀情」，鄭的元配呂祖潁悲憤難平最後離婚收場。

