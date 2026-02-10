高金素梅藝界跨足政壇超過20年 與李鴻源「精彩情史」、親中爭議曝光

無黨籍山地原住民立委高金素梅今天（10日）上午遭檢調大規模搜索住處及國會辦公室。（資料照片／李智為攝）

無黨籍山地原住民立委高金素梅疑涉貪汙，且金流出現國安疑慮，於今天（10日）上午遭檢調大規模搜索住處及國會辦公室，目前已被帶回國安站訊問。自演藝圈轉戰政壇的高金素梅，2002年首度以無黨籍身分進入國會，縱橫政壇20餘年。如今遭檢調搜索消息一出，也讓高金素梅多年來的親中爭議和精彩感情史浮上檯面，其中，最廣為人知的莫過於與當時已婚的前內政部長李鴻源傳出緋聞。

現年61歲的高金素梅1984年從華視節目出道，曾演出電影《囍宴》等多部經典作品走紅，1996年與造型設計師梅林合開的婚紗店發生大火，造成5人死亡、11人受傷的悲劇。

高金素梅1998年驗出罹患肝癌後淡出演藝圈，她手術成功後於2001年轉戰政壇，隔年順利以無黨籍身份當選為山地原住民選區立委，至今連任7屆，任期橫跨超過20年。

高金素梅曾以無黨籍、無黨團結聯盟、親民黨團身分加入立法院黨團運作。無黨團結聯盟自2020年解散後，高金素梅則回歸無黨籍身分，但實際參與國民黨團協商與表決，被外界視為泛藍立委。

高金素梅於2001年轉戰政壇，隔年順利以無黨籍身份當選為山地原住民選區立委，至今連任7屆，任期橫跨超過20年。（資料照片／李智為攝）

回顧高金素梅過往言行爭議，包括她曾於2003年被目擊酒後駕駛貼著立院停車證的休旅車，一路蛇行以及擦撞安全島；她接著在2009年莫拉克風災期間，以「台灣少數民族代表團」團長名義至中國訪問，與時任中共中央總書記胡錦濤會面，並單方面接受中方新台幣1億元捐款，引發外界質疑。

高金素梅的親中舉動也長年引起爭議，她曾於2019年與全國政協主席汪洋會面；於2015年赴中出席中國九三閱兵大典，並在中國官方主辦的活動中多次以「台灣少數民族代表」自居，強調「血脈相連」、「兩岸一家親」等論述。

高金素梅與中國官方的互動及言行舉止長年引起爭議。（資料照片／李智為攝）

此外，高金素梅在2010、2012年曾被爆牽線中國國營企業「北京控股集團」旗下的京泰發展公司捐贈中型巴士；2017年被質疑「關切」台大場地出借中國選秀節目；2023年於立法院質詢時使用來自中方的簡體字內容，引發質疑聲浪。

除從政以來的諸多爭議，高金素梅藝界跨足政壇20多年來的「精彩情史」也備受矚目。其中，高金素梅當年曾被爆出與歌壇才子鄭進一交往，就算分手多年後，男方仍大讚她是「讓人念念不忘的女人」；她也曾在1990年拍攝華視八點檔時與港星何家勁有過一段戀情，兩人一度論及婚嫁。

最廣為人知的莫過於，高金素梅先前曾與已婚的時任台北縣長李鴻源傳出緋聞，2人互動親密，不僅曾被拍到牽手同遊，甚至被爆出2人同居，緋聞傳了3年多，越演越烈，最後因輿論抨擊，李鴻源在2009年3月請辭下台。

高金素梅與李鴻源傳出緋聞期間，2人曾在北京同遊。（資料照片／翻攝自壹週刊）

不僅如此，高金素梅也曾傳出與富商呂崇民有一段情，讓呂的元配痛不欲生；以及與製作人戴維雄相戀，讓戴的元配傷心求去；被爆與籃球國手、前立委鄭志龍發生「辦公室戀情」，鄭的元配悲憤難平離婚收場。



