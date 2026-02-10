高金素梅被抄家！他喊怕：來得及加民進黨？

▲無黨籍立委高金素梅今（10）日清晨驚傳遭檢調搜索。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅今（10）日清晨驚傳遭檢調搜索，台北地檢署與調查局人員一早6點多前往高金素梅位於陽明山的住處執行搜索行動，結束後隨即轉往立法院的國會辦公室，對於外界高度關注的搜索原因，北檢僅低調表示，目前不便對外說明。對此，國民黨桃園市議員詹江村酸爆：「我現在加入民進黨還來得及嗎？我害怕！」

此事最早由國民黨立委羅智強率先揭露，隨後北檢證實確有搜索行動。據了解，上午9時30分左右，北檢主任檢察官曾揚嶺、調查局國安站主任楊任之親自帶隊，進入高金素梅的國會辦公室蒐證，而在此之前，其住家已完成搜索程序。相關人士指出，高金素梅目前疑似遭到約談，案件方向涉及人頭詐領助理費，檢方並依《貪汙治罪條例》展開行動。

搜索消息曝光後，引發政壇震盪，詹江村隨即在臉書發文質疑，搜索一名「重量級政要」，卻僅以「目前不便說明」帶過，他更語帶諷刺地表示，民眾黨、國民黨、無黨籍接連出事，甚至自嘲說：「我現在加入民進黨還來得及嗎？我害怕！」言論一出，再度引發外界對檢調標準與政治氛圍的討論。

網友也紛紛留言調侃「偵查不公開你不知道嗎？」、「別這樣，人家在等鏡檢出面說明啊」、「跟對黨也要跟對派系才有用」、「村長我替你擔心」，但也有不少人反嗆「廢話當然不能公開，不然要讓你們去通風報信喔？」、「對高金素梅本人說明就好，對非當事人要說明什麼？是要讓相關人士知道消息好串供嗎？」、「民進黨不收垃圾，真的」、「下一個就搜你，別急」。

