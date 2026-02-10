高金素梅被搜是民主寒冬？律師嗆羅智強法盲

▲黃帝穎直言，羅智強（圖）瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，簡直法盲。（圖／嚴俊強攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 無黨籍資深立委高金素梅今（10）日傳出被檢調搜索，國民黨立委羅智強則痛批「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。對此，律師黃帝穎直言，羅智強瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，簡直法盲，「搜索票是法院裁定核發，國民黨應加強法治教育」。

羅智強上午在臉書發文爆料，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰」；北檢則稱，目前不便回應或說明。

對於羅智強的批評，黃帝穎直言，擺明將嚴謹由法院裁准搜索的程序，硬抹上政治口水，簡直法盲。

「在野監督不是犯罪遮羞布！」黃帝穎說，檢方嚴謹蒐證才可能說服法院裁准搜索，司法實務上，檢方偵辦立委通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，依據「刑事訴訟法」強制處分程序，才可能說服法院裁准搜索票。

