高金素梅被搜索竟是這理由！ 檢調帶隊搜索立院辦公室

高金素梅被搜索。（圖／報系資料照）

國民黨立委羅智強今（2月10日）上午在臉書爆料，無黨籍立委高金素梅遭到檢調進行搜索，據了解，台北地檢署指揮調查局於今日上午6時許，前往位於士林陽明山菁山路高金素梅住處。

據了解，高金素梅被搜索是因為設計貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，檢調於今日上午9時30分搜索高金素梅位於立法院的辦公室，不過北檢雖證實有搜索行動，但對於案由卻並未多做說明。

針對高金素梅被搜索一事，羅智強在臉書發文表示「這就是強力監督政府的結果」、「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」、「賴清德政權搜索高金素梅，為高金委員加油」。

