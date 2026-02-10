高金素梅被搜索！有關心她？李鴻源尷尬：我不清楚…我們很久沒聯絡了

記者陳思妤／台北報導

無黨籍立委高金素梅今（10）日先傳出遭檢調搜索位在陽明山的住家，檢調上午赴其立法院辦公室搜查，外傳與助理費有關。國民黨智庫副董事長、前內政部長李鴻源曾和高金素梅傳出緋聞，他稍早被問到，是否有關心高金素梅？他尷尬回應，「對不起，我們很久沒聯絡了」。

藍委羅智強上午在臉書透露，高金素梅遭檢調搜索，而高金素梅的助理則稱無法聯繫上委員，目前傳出案由是涉嫌以人頭詐領助理費，檢調於9點30分赴高金素梅的立法院辦公室進行搜查。

蕭旭岑、李鴻源今天召開說明國共兩黨智庫論壇成果記者會，李鴻源會前被媒體堵訪追問，是否有打電話關心高金素梅？他尷尬說，「對不起，我們很久沒聯絡了」。

李鴻源表示，和高金素梅很久沒聯絡（圖／翻攝畫面）

會後，媒體也再度追問，是否會去關心高金素梅？李鴻源則揮了揮手說，「我不清楚這件事情」。一旁的蕭旭岑則是稱，民進黨的司法追殺現在有很多傳聞。

