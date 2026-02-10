高金素梅被搜索 李鴻源尷尬：很久沒聯絡

對於高金素梅被檢調搜索，李鴻源（圖）表示兩人很久沒聯絡。資料照。廖瑞祥攝



原民立委高金素梅今（2/10）驚傳住家及辦公室遭到檢調搜索，疑與詐領助理費有關。曾與她傳過緋聞的前內政部長李鴻源出席活動，被問到此事，露出略帶尷尬的笑容表示「很久沒聯絡」。

李鴻源現為國民黨智庫副董事長，今上午出席「國共兩黨智庫論壇成果」記者會，抵達時被媒體堵訪高金遭搜索一事，他先是搖了搖手，接著說「對不起，我們很久沒聯絡了」，便入場未再多談。

已婚的李鴻源在台北縣副縣長任內認識高金素梅，兩人曾被目擊同遊北京、上陽明山泡溫泉、大街上手牽手，緋聞鬧得沸沸揚揚，她稱是向對方請教水利專業，好交情持續約5年多，直到李鴻源2011年接任工程主委後，關係才逐漸淡去。

更多太報報導

衝立院搜高金！主任檢察官曾揚嶺曾「抓捕張文」 破這案獲「公務員奧斯卡」

檢調搜索高金素梅國會辦公室 韓國瑜：立院對詳細案情無所悉

高金素梅涉犯反滲透法？檢調大陣仗抵立院 搜索高金國會辦公室