高金素梅被搜索！羅智強急轟民主寒冬 律師：簡直法盲

無黨籍立委高金素梅。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今（10日）驚傳遭檢調搜索，國民黨立委羅智強在臉書上發文，直指「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」律師黃帝穎不禁吐槽，搜索票是法院裁定核發，羅智強瞎扯民主寒冬簡直法盲。

羅智強在臉書發出影片稱，「告訴大家一個震驚而且難過的消息，賴清德不演了，他再次出手，這一次劍指立法院最認真、問政專業、監督政府最有力高金素梅委員」。

羅智強批，「台灣的民主在賴清德手上已經完全不演了，現在是動高金素梅，下一個又要動誰？」喊話大家為高金素梅集氣，絕不向獨裁的賴清德屈服。

律師黃帝穎不禁吐槽，「羅智強瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，簡直法盲，搜索票是法院裁定核發，國民黨應加強法治教育」。

黃帝穎指出，羅智強擺明將嚴謹由法院裁准搜索的程序，硬抹上政治口水，簡直法盲！他強調，在野監督不是犯罪遮羞布，檢方嚴謹蒐證才可能說服法院裁准搜索

黃帝穎表示，司法實務上，檢方偵辦立委通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，依據「刑事訴訟法」強制處分程序，才可能說服法院裁准搜索票。

