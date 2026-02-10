高金素梅被搜索！羅智強質疑「民主寒冬」 律師批瞎扯：簡直法盲

高金素梅的陽明山住處今早傳出遭檢調搜索，羅智強於臉書po文，「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。（鏡報鄒保祥攝）

國民黨立委羅智強今（10）日早上爆料，無黨籍山地原住民選區立委高金素梅遭搜索，消息曝光引發熱議。羅智強也在臉書po文，除了替高金素梅喊加油外，他更批評這是民主寒冬來臨，反問「下一個又是誰」。律師黃帝穎傻眼po文，「瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，簡直法盲」。

高金素梅的陽明山住處今早傳出遭檢調搜索，羅智強於臉書po文，批評賴清德政府完全不演了，「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。他也在下方留言區表示，萬分難過不捨，「這就是強力監督政府的結果。素梅姐加油，我們都是你的後盾。」

此消息曝光引發熱議，黃帝穎今於臉書po文，指羅智強瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，「簡直法盲」，因搜索票是法院裁定核發，國民黨應加強法治教育，擺明將嚴謹由法院裁准搜索的程序，硬抹上政治口水。

黃帝穎更強調，在野監督不是犯罪遮羞布，檢方嚴謹蒐證才可能說服法院裁准搜索，在司法實務上，檢方偵辦立委通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，依據「刑事訴訟法」強制處分程序，才可能說服法院裁准搜索票。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

