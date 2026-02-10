高金素梅被搜索！馬郁雯揪疑點質疑中國介選：北檢要查別忘了陳玉珍

記者楊士誼／台北報導

無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。北市議員參選人馬郁雯指出，2024年陳玉珍辦公室大量丟棄的中國製快篩，與高金素梅遭質疑來自境外勢力的快篩是同一個廠商。她質疑，這是巧合還是中國在疫情時贊助國民黨民代？北檢若要查，不要忘了陳玉珍。

高金素梅遭北檢與調查局國安組約談，調查重點除了涉人頭詐領助理費外，還有高金素梅曾經在疫情期間大量發放來自中國的防疫物資，包括廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）的「新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒、N95口罩與酒精等，檢調要釐清背後是否有背後有無中共資金或勢力協助。馬郁雯指出，但除了高金素梅，還有國民黨立委陳玉珍也高度可疑。

馬郁雯表示，2024年3月14日，立法院發生了一件怪事，陳玉珍辦公室突然丟棄大量來自中國的快篩，總計三百箱，每箱十盒，總計一萬五千份的快篩。她表示，自己當時擔任記者、主跑立法院，陳玉珍辦公室有大量中國快篩的事，在記者圈討論過一陣子，但最後不了了之。但看到高金素梅的新聞後，一切都連起來了，因為陳玉珍丟棄的中國快篩與高金素梅遭疑來自境外勢力的快篩是同一個廠商、同一個品牌：廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）的「新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒。

馬郁雯直呼，這是單純的巧合？還是中國境外敵對勢力趁疫情時大量贊助國民黨民意代表介選？「如果是後者，這是百分之百踩到反滲透法的紅線！北檢如果要查，不要忘了陳玉珍」。

