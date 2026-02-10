高金素梅被搜！律師陳君瑋曝「現行犯無需立院同意」：被聲押機會非常大

記者楊士誼／台北報導

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。律師陳君瑋在三立新聞「前進新台灣」節目指出，會期中非經立法院許可不得逮捕、拘禁，但如果立法院同意就可以，且現行犯除外。他認為，高金素梅被聲押的機會非常大。

陳君瑋指出，今天出面的檢察官曾揚嶺在法界評價很好，也非常有經驗。他表示，高金素梅的案子跟錢有關，所以出動曾揚嶺主任檢察官辦案，且又涉及反滲透法，代表這個案子「枝葉散開來」，一定是全面性的。他指出，會期中非經立法院許可不得逮捕、拘禁，但如果立法院同意就可以逮捕、拘禁，且現行犯除外，如果仍繼續詐領助理費就是現行犯，就沒有韓國瑜置喙的餘地。

廣告 廣告

陳君瑋直言，韓國瑜大聲宣揚要支持立法委員的權利，「我跟你講，沒有你講話的餘地」。現在調查局國安站正在偵辦，假設高金素梅有繼續收受中國的資金、影響台灣選舉，假設有相關的證據，若是現行犯就不需要立法院的同意，「我覺得他被聲押的機會非常的大」。

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

快訊／高金素梅涉詐助理費！檢搜辦公室7小時 帶走7箱證物、1電腦主機

高金素梅遭搜索！王世堅盼「從容面對」：相信她還是站在台灣派這邊

大翻車！高金素梅被搜索 翁曉玲聲援瞎喊「大罷免2.0再起」被嗆翻

高金素梅被搜索！馬郁雯揪疑點質疑中國介選：北檢要查別忘了陳玉珍

