高金素梅被搜＝民主寒冬？她轟羅智強搶吃人血饅頭

記者李鴻典／台北報導

無黨籍立法委員高金素梅疑涉及利用人頭詐領助理費，今（10）日清晨遭到檢調搜索。國民黨立委羅智強一早就揭露此事，並稱「民主寒冬來臨、下一個又是誰」；前立委鄭運鵬助理、投入2026蘆竹區桃園市議員選戰的簡伊翎對此表示，在事實尚未釐清前，不該搶著下政治結論。

無黨籍立委高金素梅。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

簡伊翎指出，羅智強第一時間定調為「民主寒冬」、「賴清德不演了」，把司法行動操作成政治迫害。這樣的做法，根本是在吃人血饅頭，踩著他人的處境搶聲量、搶話語權。

廣告 廣告

更諷刺的是，這種說法一再展現雙重標準：搜索民進黨人士叫依法辦案，搜索非綠政治人物就成了政治追殺。司法標準什麼時候變成用顏色決定？

簡伊翎也說，從法律角度來看，搜索不是隨意發動的政治行動。檢察官必須基於具體事證聲請搜索，法官也必須審查是否具備相當理由，搜索票才會核發。換言之，沒有一定的證據基礎，不可能說搜就搜。羅智強連基本的法律常識都不顧，是刻意帶風向、政治操作。

簡伊翎對此表示，在事實尚未釐清前，不該搶著下政治結論。（圖／翻攝自簡伊翎臉書）

如果真的坦蕩、就該支持依法調查，配合檢警調查、靜待司法結果，本來就是對民主制度最基本的尊重。把司法程序預設為政治迫害，甚至搶先替社會下判決，只會讓人更質疑：究竟是在捍衛法治，還是在消費司法？

簡伊翎說，與其高喊陰謀論，羅智強更該做的是公開呼籲高金素梅配合檢警調查、儘早釐清事實。





無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

民主寒冬、幫高金素梅集氣？學者三問羅智強：若要人不知，除非己莫為

快訊／高金素梅國會辦公室遭搜索！立法院發聲：對詳細案情並無所悉

羅智強扯高金素梅遭搜索「民主寒冬」 陳培瑜：沒犯錯為何急著洗地？

7連霸立委高金素梅遭搜索 醫：公義生出能量，倍感溫暖

