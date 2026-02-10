高金素梅被檢調搜索！羅智強嗆：賴清德下一個要動誰

記者陳思妤／台北報導

無黨籍立委高金素梅今（10）日上午驚傳遭到檢調搜索，國民黨立委羅智強在臉書爆料此事，更痛批總統賴清德不演了，現在動了高金素梅，下一個又要動誰，還說要幫高金素梅集氣，絕不向賴清德屈服。

羅智強在臉書透露高金素梅遭到檢調搜索。據了解，檢調疑前往搜索高金素梅陽明山住家，高金素梅的助理則表示目前也沒辦法聯繫上委員。台北地檢署證實發動搜索，案由目前不便說明。

羅智強則自錄影片稱，「賴清德正在搜索高金素梅」，這是震驚而且難過的消息，賴清德不演了，再次出手這次劍指立法院最認真、問政專業、監督政府最有力的高金素梅。

羅智強怒喊，「台灣民主在賴清德的手上已經是完全的不演了，現在是動了高金素梅， 下一個又要動誰？」他還說，這時候他要跟高金素梅說一聲加油，也希望所有人為高金素梅集氣，絕不向一個獨裁的賴清德屈服。

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

