高金素梅複訊緊急送醫 羅智強不捨：是要用「莫須有」3字辦到死？

無黨籍立委高金素梅昨遭檢調大規模搜索，今（11）日凌晨移送北檢複訊時因身體不適緊急送醫。國民黨立委羅智強表達不捨與心痛，除喊話高金素梅務必保重身體，更重砲抨擊賴清德政府，辦高金素梅根本不需要證據，只要「莫須有」三個字就夠了。

羅智強今在臉書發文表示，看到高金素梅不堪檢方疲勞轟炸、身體不適送醫，心中充滿萬千不捨，「請高金委員務必保重身體。我們，都會是你最堅定的後盾。」他指出，這兩年，外界總看到高金素梅，站在制衡的最前線，勇敢、強悍、毫不退讓，但身為國會同事，他看到的卻是一個長期拖著病體，仍堅守崗位發言與投票的戰友。

羅智強說，高金素梅身為原住民立委，選區是「全台灣」，且多數是交通極為艱困的高山部落，她全台奔波，幾乎每一個部落都有她親自服務的足跡，也正因如此，她的體力早已長期透支。但即便身體撐不住，高金素梅仍因強烈的責任心與使命感，選擇站在第一線，一仗一仗地為族人打下去。

針對檢調指高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入快篩試劑、詐領協會補助款3案，羅智強憤慨表示，總統賴清德如果要辦高金素梅，根本不需要什麼「3大案」，只要3個字就夠了，那就是「莫須有」。「莫須有」這三個字當年可以把岳飛辦到死，「還會擔心斬不了高金素梅嗎？」

★未經判決確定，應推定為無罪。

