高金素梅複訊「全身癱軟」！翁達瑞酸患「攝影鏡頭敏感症」：無藥可醫

記者楊士誼／台北報導

無黨籍立委高金素梅住家和辦公室遭搜索，複訊時卻因身體不適、全身癱軟而送台大醫院就醫。旅美教授翁達瑞諷刺，她得了無藥可醫的「攝影鏡頭敏感症」，藝人出身的政客最容易罹患。他也表示，初期症狀是質詢時眼光會不自主飄向鏡頭，到了末期，只要靠近鏡頭就會全身癱軟；只要遠離鏡頭，所有症狀就全部消失。

翁達瑞說，遭遇「賴政權的司法迫害」，高金素梅身體撐不住了，緊急送台大醫院就醫。「看到高金素梅的遭遇，我深感不捨，也祝福她早日康復」。他諷刺，基於對高金素梅的關心，在網路四處搜尋線索後發現，她的病情惡化迅速，而且得到叫「攝影鏡頭敏感症」的怪病。

翁達瑞也貼出高金素梅就醫過程的四張照片，高金素梅走出電梯時看起來行動自如，身體狀況並無異樣。走出電梯後，高金素梅的身體立刻有異狀，必需抓住員警的二頭肌，才能維持身體的平衡。而高金素梅逐漸接近媒體鏡頭，開始感到天旋地轉，脖子撐不住姣好的臉孔，整顆頭靠在員警的肩膀，把員警的二頭肌抓更緊。就在鏡頭前面，高金素梅整個人幾乎癱瘓，靠在員警肩膀的頭下垂，連眼睛都張不開，手臂環抱著員警的二頭肌。

翁達瑞也說，這四張照片讓他對高金素梅的健康感到憂慮。他表示，根據最新的醫學研究，藝人出身的政客最容易罹患「攝影鏡頭敏感症」，而且病情惡化迅速。初期症狀是質詢時眼光會不自主的飄向鏡頭，到了末期，只要患者靠近鏡頭就會全身癱軟；只要遠離攝影鏡頭，所有症狀就全部消失。然而「攝影鏡頭敏感症」沒有任何藥物可以治療，只願高金素梅能早日康復。「昨天戒護高金素梅前往醫院的員警，二頭肌受到了侵犯。不知他對高金素梅的投懷送抱有何感受，是否屬於員警的職務範圍？」

