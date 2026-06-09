高金素梅貪污案移審 辦公室主任半小時籌千萬交保停押

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高金素梅貪污案移審台北地院，她的辦公室主任張俊傑獲千萬元交保停押。

台北地檢署偵辦立委高金素梅貪污案，昨(8日)依違反《貪污治罪條例》等罪，將高金素梅等26人起訴，高金素梅遭檢察官求刑12年6月；高金的辦公室主任即知名藝人Matzka的岳父張俊傑，則被重求刑16年，全案今移審台北地院，法官認為，原本在押的張俊傑獲法官裁定以1,000萬元交保停押，限制出境及出海與住居，並禁止與同案被告與證人接觸，另以電子手鐶進行科技監控防逃，晚間7時許，張的家人半小時即籌足交保金，張俊傑在8點55分裝好科控後不發一語離去。

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檢察官認定，高金素梅案貪污助理費不法金額787萬元、詐領補助款逾933萬元；並涉非法輸入未經核准的中國大陸製快篩試劑。台北地檢署依違反《貪污治治罪條例》等罪，將高金素梅與她的胞弟、胞妹及辦公室主任張俊傑等共26人提起公訴。

被告之中，張俊傑是起訴時唯一在押的被告，檢察官認定，張俊傑是本案核心角色，長期擔任高金素梅立法委員國會辦公室主任及助理，本應協助國會議員恪遵法令、善用國家公帑以深化民意監督，但張俊傑卻與高金素梅等人，為圖一己私利，共同利用職務上機會，以虛報人頭及低薪高報等方式，長期將國家給予的助理補助費中飽私囊或挪作他用，總計詐領公費助理補助費逾700萬元，嚴重破壞國家人事及財務制度，敗壞官箴。

起訴書指出，張俊傑身為多族群協會實際掌控者，理應秉持誠信推動會務，竟圖謀私利，長期以不實單據、虛偽憑證等手段，向政府機關及國營事業等單位，詐領補助款逾933萬元，嚴重蠶食公共資源，妨害社會公益發展，張俊傑還被檢察官認定為了逃避司法追緝，曾指示他人以現金提領等方式刻意隱匿不法所得去向、製造金流斷點，破壞金融秩序，涉及洗錢，檢察官建請法院從重量處張俊傑應執行有期徒刑16年以上。

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