高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污

春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。

高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，涉嫌貪污等罪，檢調一早前往搜索高金素梅陽明山住家、國會辦公室，最終約談高金素梅等18人到案；時至今凌晨約1時將高金素梅移送北檢複訊；但複訊開始之初，高金素梅表示身體不適，檢察官認定其狀況不適合繼續訊問諭知高金素梅限制出境出海，再擇期訊問。

高金素梅為何涉違反 醫療器材管理法？檢調查出疑利用人頭輸入快篩試劑 ​

2022年間新冠疫情期間，衛福部該年放寬輸入個人自用COVID-19篩檢試劑規定，以每人限一次不超過100劑，無須向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關。據《中央社》報導，檢調查出，當時高金素梅及張姓助理等人當時為自中國輸入大批快篩試劑，利用多名人頭輸台，涉嫌違反《醫療器材管理法》；此外，檢調也在追查是否涉及境外資金介入。

「司法雙標的極致！」蘇一峰對比，當年小吃店掛生醫招牌可賣快篩，大吃衛福部16.5億標案；反觀高金素梅募集中國製快篩試劑，免費發送給民眾防疫使用，​「綠營吃的滿嘴油沒事，募集防疫物資救人卻要被抓成貪污！」蘇一峰上述所言，源自2022年5月間，藍營曾踢爆，衛福部核准進口快篩的22家廠商中，一間「高登環球生醫有限公司」前身是小吃店，但卻在1年半時間就拿到政府16.5億元的快篩試劑訂單，但時任防疫指揮官陳時中則強調並無不法。

