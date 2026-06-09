高金素梅辦公室主任涉貪遭求刑16年 今籌千萬交保需受科技監控
無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、補助款與非法輸入藥材，不法獲利787萬元，台北地檢署將高金素梅等26人依違反《貪污治罪條例》起訴，其中高金素梅遭求刑12年6月，辦公室主任張俊傑16年，全案今天（9日）移審台北地院，法官裁定張俊傑1000萬元交保，限制出境、出海與住居，須以電子手鐶進行科技監控防逃，家人晚間籌款辦理手續。
檢調追查，高金素梅創立「台灣原住民多族群文化交流協會」，涉嫌於2015年至2018年間，以舉辦演唱會及文化活動為名，向廠商調用發票墊高支出成本，再向原民會、中油、台電等單位申請補助，藉此詐領公益活動經費。而
檢察官認定，高金素梅辦公室主任張俊傑（同時也是藝人Matzka的岳父）負責協會帳務，卻利用職務之便，借用女兒、Matzka妻子雲雅舜名義虛報人頭及低薪高報，詐領逾700萬元補助費。同時又以不實單據、虛偽憑證，向政府機關及國營事業等單位詐領933萬元補助款。為了逃避司法追查，曾指示他人以現金提領等方式製造金流斷點，隱匿不法所得去向，建請法院從重量刑16年以上。（責任編輯：殷偵維）
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