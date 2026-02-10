高金素梅辦公室遭搜索 立法院：對案情毫無所悉

無黨籍立委高金素梅辦公室遭檢調搜索。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕無黨籍立委高金素梅的住家清晨遭檢調搜索，現在正在國會辦公室進行搜索，據傳與助理費核銷過程疑涉貪污有關，且相關金流疑有國安疑慮。對此，立法院表示，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

國民黨立委羅智強今早突然在臉書爆料，指稱賴「清德總統正在搜索高金素梅委員」。羅智強表示，台灣民主在賴清德的手上已經是完全的不演了，現在是動了高金素梅，下一個又要動誰？他要跟高金素梅說一聲加油，也希望所有人來為高金素梅集氣，絕不向一個獨裁的賴清德屈服。

