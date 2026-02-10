高金素梅辦公室遭搜索 韓國瑜表態了：檢調千萬別當政治打手

立法院長韓國瑜10日出席立院與駐院記者餐敘，會前受訪。（陳薏云攝）

無黨籍立委高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費，台北地檢署今（10）日一早指揮調查局兵分多路搜索無黨籍立委高金素梅及多名相關人，搜索區域也包含立法院研究室。立法院長韓國瑜今表示，相信高金經得起檢驗，呼籲檢調單位，執行公權力同時要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手。

據了解，高金素梅涉及《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪、違反《醫療器材管理法》等罪，目前高金素梅多人被列被告，晚間將由調查局國安站移送北檢複訊。

韓國瑜10日出席立法院與駐院媒體餐敘，到場時媒體詢問對高金案的看法，韓國瑜受訪表示，北檢來搜索高金素梅，程序是完備的，今早地檢署檢察長先打給立法院祕書長周萬來，說要搜索高金素梅辦公室，周萬來再打給他，在立法院陪同下，程序是完備的。

不過韓國瑜也說，他必須幫高金講兩句話，20多年高金在立院是原住民捍衛者，問政認真，而且只要原住民權益，她一女當關，萬夫莫敵，有這種的氣勢。

韓國瑜說，相信高金經的起檢驗，尊重檢調，但也希望針對所有立法委員調查一定要公正，如果立委人權都不能保障，一般小老百姓就更辛苦了，再次呼籲檢調單位，執行公權力同時要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手，這點再次呼籲司法檢調人員，一起往這方向（努力）。

