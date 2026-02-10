高金素梅辦公室遭搜索7小時 檢調帶走7箱證物、1電腦主機

檢調搜索高金素梅國會辦公室7小時，查扣7箱物證、2個行李箱及1台桌上型電腦。（張哲偉攝）



無黨籍山地原住民選區立委高金素梅疑涉詐領助理費等案件，檢調今（10日）展開大規模搜索。除清晨前往其位於陽明山的住處外，亦進入其國會辦公室執行搜索，歷時約7小時。據悉，檢調查扣的物證共有7個紙箱、2個行李箱、1台桌上型電腦。





檢調上午9點30分進入立法院青島二館的高金素梅國會辦公室執行搜索，至下午4點30分左右結束行動並撤離，並陸續將查扣物品搬離辦公室，包含7個紙箱、2個行李箱及1台桌上型電腦主機，隨後分乘車輛離開。此次行動由台北地檢署主任檢察官曾揚嶺與法務部調查局國安站主任楊任之帶隊，動員2車共6人進入國會辦公室執行搜索。

對於檢調搜索立法院委員國會辦公室，立法院表示，相關行動係依法辦理，並依既有作業流程進行，檢方事前已知會院方，並由立法院派員全程陪同配合；基於「偵查不公開」原則，院方對具體案情並無所悉，也不便對外評論。





台北地檢署則發布新聞稿指出，本案由法務部調查局國家安全維護工作站報請指揮偵辦，檢調針對某立委及其張姓助理等人，疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，持法院核發的搜索票，同步搜索該名立委住處、國會辦公室及相關人員住居所等共30處，並通知包含該立委、助理在內共18人到案說明。





北檢強調，鑑於案件受社會高度關注，基於公共利益與合法權益之維護，依法對外說明，相關案情仍待進一步調查釐清。（責任編輯：王晨芝）

